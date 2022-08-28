CУСПІЛЬСТВО НОВИНИХмара розповсюдження радіації рухатиметься за вітром на південний схід у бік росіїПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Аварія на ЗАЕС - в Держатомрегулювання показали, кому загрожує небезпека
Фото: nikvesti.com
Радіаційна хмара в разі важкої аварії на Запорізькій АЕС відповідно до рози вітрів на понеділок, 29 серпня 2022 року, накриє частину півдня України та південно-західні регіони росії.
Відповідний розрахунковий прогноз станом на 29 серпня 2022 року зробили фахівці Держатомрегулювання України.
В разі аварії на одному з енергоблоків ЗАЕС хмара розповсюдження радіації рухатиметься за вітром на південний схід у бік росії.
Населенню на потенційно небезпечних територіях показано проведення йодної профілактики та обмеження перебування на відкритій місцевості без гострої потреби, а в разі її появи застосовувати захисні засоби для органів дихання.
Також рекомендовано провести герметизацію приміщень (вікон, дверей), відключити кондиціонери, вентилятори, закрити вентиляційні продухи, димоходи тощо; ввести спеціальні режими роботи шкіл та дитячих садків, організувати санітарні бар’єри на входах до приміщень, що включають зняття верхнього одягу та перевзування.
Крім того, на потенційно небезпечних територіях рекомендується вжити заходів з герметизації та упаковки продуктів харчування, води, білизни, документів і цінних речей, обмежити лісокористування та не порушувати заборону на полювання і рибну ловлю в місцевих водоймах.
Для запобігання зараженню на відкритих місцевостях рекомендовано проведення дезактивації територій, а також введення спеціальних обмежень для автотранспорту щодо виїзду на узбіччя, руху по дорогах без жорсткого покриття.
Як раніше повідомляв iPress, держава закупила необхідні йодовмісні препарати на випадок аварії на атомній станції.
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