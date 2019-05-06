Аварія теплохода в Будапешті: знайшли тіла 12 загиблих

Поліція Угорщини знайшла тіло дванадцятого південнокорейського туриста, який був на борту прогулянкового теплоходу, що затонув на Дунаї у Будапешті

Вважається, що більшість тіл знаходяться в уламках затонулого теплохода.

Тіло чоловіка знайшли пізно у вівторок за 60 кілометрів вниз по течії від столиці Угорщини, інформує "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Сім тіл загиблих були знайдені відразу після аварії, решту почали знаходитилише через кілька днів через несприятливі погодні умови на Дунаї.

Таким чином, ще 16 людей, включаючи угорський екіпаж, досі вважаються зниклими безвісти, пошукова операція триває.

"Пошук продовжується по всій південній ділянці Дунаю", - заявили в поліції.

Сьогодні на місце трагедії прибуде спеціальний кран, який має піднімати уламки, що лежать на глибині близько 4 метрів.

Нагадаємо, усього на судні були 35 осіб, двоє представників екіпажу - угорців, решта 33 пасажири – громадянами Південної Кореї, сімох врятували, тіла ще сімох знайшли.

Туристичне судно, на борту якого були туристи з Південної Кореї, затонуло майже відразу після зіткнення з пасажирським судном біля одного з мостів через Дунай у Будапешті ввечері 29 травня. Міністерство закордонних справ Південної Кореї повідомило, що туристи не мали на собі рятувальних жилетів.

Капітаном кобарля, який врізався у затонулий теплохід в Будапешті виявився українцем. 31 травня угорська поліція його затримала.

Додамо, за попередніми даними, українця підозрюють в тому, що він своїми діями наразив на небезпеку водний транспорт, що в результаті призвело до масової загибелі людей. Повідомляється, що українець є досвідчиним моряком.

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