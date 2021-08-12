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Австралія слідом за США оголосила дипломатичний бойкот Олімпійським іграм в Пекіні

Австралія вирішила оголосити дипломатичний бойкот зимовим Олімпійським іграм 2022 року в Пекіні. Причина - репресії щодо уйгурів.
Австралія слідом за США оголосила дипломатичний бойкот Олімпійським іграм в Пекіні НОК України

Про це повідомив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, повідомляє Громадське з посиланням на ABC.

Він наголосив, що на рішення бойкотувати Ігри вплинуло також замороження дипломатичних відносин з боку Пекіна, яке не дозволило Австралії висловити занепокоєння щодо прав людини у Китаї. 

"Ми були дуже раді поговорити з китайським урядом про ці проблеми, і з нашого боку цьому не було перешкод. Але китайський уряд постійно не приймає ці можливості для нас, щоб зустрітися з цих питань", - зазначив Моррісон.

Бойкот поширюватиметься і на австралійських чиновників, які вже перебувають у Китаї. Натомість австралійські спортсмени братимуть повноцінну участь у змаганнях.

Австралія стала другою країною, яка оголосила дипломатичний бойкот Олімпійським іграм у Пекіні через порушення прав людини у Китаї: раніше такий крок анонсували США. Китайська сторона відповіла американцям, що запровадить проти Вашингтона заходи у відповідь. Олімпійські ігри відбуватимуться з 4 по 20 лютого 2022 року.

Нагадаємо, що Японія ухвалить рішення щодо участі офіційних осіб на Олімпіаді в Пекіні з позиції власних інтересів

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08 12 2021 12:55
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