Австралія слідом за США оголосила дипломатичний бойкот Олімпійським іграм в Пекіні
Про це повідомив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, повідомляє Громадське з посиланням на ABC.
Він наголосив, що на рішення бойкотувати Ігри вплинуло також замороження дипломатичних відносин з боку Пекіна, яке не дозволило Австралії висловити занепокоєння щодо прав людини у Китаї.
"Ми були дуже раді поговорити з китайським урядом про ці проблеми, і з нашого боку цьому не було перешкод. Але китайський уряд постійно не приймає ці можливості для нас, щоб зустрітися з цих питань", - зазначив Моррісон.
Бойкот поширюватиметься і на австралійських чиновників, які вже перебувають у Китаї. Натомість австралійські спортсмени братимуть повноцінну участь у змаганнях.
Австралія стала другою країною, яка оголосила дипломатичний бойкот Олімпійським іграм у Пекіні через порушення прав людини у Китаї: раніше такий крок анонсували США. Китайська сторона відповіла американцям, що запровадить проти Вашингтона заходи у відповідь. Олімпійські ігри відбуватимуться з 4 по 20 лютого 2022 року.
Нагадаємо, що Японія ухвалить рішення щодо участі офіційних осіб на Олімпіаді в Пекіні з позиції власних інтересів
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