CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАвтопортрет мексиканської художниці Фріди Кало "Дієго і я" був проданий на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за рекордні $34,9 млн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Автопортрет Фріди Кало продали за рекордні $34,9 мільйона
На картині художниця постає перед нами із очима, сповненими сліз. На лобі у неї зображений портрет її чоловіка, художника Дієго Рівери, у якого, своєю чергою, на лобі третє око
Фото: ЕРА
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ВВС.
Зазначена картина Кало, створена у 1944 році, стала однією з її останніх автопортретів.
На картині художниця постає перед нами із очима, сповненими сліз. На лобі у неї зображений портрет її чоловіка, художника Дієго Рівери, у якого, своєю чергою, на лобі третє око.
Покупцем картини виступив Едуардо Ф. Косантіні, який заснував музей в Аргентині.
Востаннє картина виставлялася на аукціоні у 1990 році за 1,4 млн доларів.
Зазначається, що $34,9 млн, за які була продана робота Кало "Дієго і Я" – це найбільша сума для робіт латиноамериканських художників. Попередній рекорд було встановлено в 2018 році, коли роботу Дієго Рівери "Суперники" було продано за $9,76 млн на аукціоні Christie's.
Фріда Кало де Рівера (1907-1954) — мексиканська художниця, що зображала місцеву культуру, поєднуючи стилі кубізму, символізму та сюрреалізму. Найбільш відома автопортретами.
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17 11 2021 15:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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