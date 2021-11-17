Автопортрет Фріди Кало продали за рекордні $34,9 мільйона

На картині художниця постає перед нами із очима, сповненими сліз. На лобі у неї зображений портрет її чоловіка, художника Дієго Рівери, у якого, своєю чергою, на лобі третє око

Автопортрет мексиканської художниці Фріди Кало "Дієго і я" був проданий на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за рекордні $34,9 млн.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ВВС.

Зазначена картина Кало, створена у 1944 році, стала однією з її останніх автопортретів.

На картині художниця постає перед нами із очима, сповненими сліз. На лобі у неї зображений портрет її чоловіка, художника Дієго Рівери, у якого, своєю чергою, на лобі третє око.

Покупцем картини виступив Едуардо Ф. Косантіні, який заснував музей в Аргентині.

Востаннє картина виставлялася на аукціоні у 1990 році за 1,4 млн доларів.

Зазначається, що $34,9 млн, за які була продана робота Кало "Дієго і Я" – це найбільша сума для робіт латиноамериканських художників. Попередній рекорд було встановлено в 2018 році, коли роботу Дієго Рівери "Суперники" було продано за $9,76 млн на аукціоні Christie's.

Фріда Кало де Рівера (1907-1954) — мексиканська художниця, що зображала місцеву культуру, поєднуючи стилі кубізму, символізму та сюрреалізму. Найбільш відома автопортретами.