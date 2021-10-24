НОВИНИОдинадцять творів відомого митця Пабло Пікассо, які виставлялися в готелі у Лас-Вегасі більше двох десятиліть, були продані на аукціоні за майже 110 мільйонів доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шедеври Пікассо пішли з молотка у Вегасі за майже $110 мільйонів
Загалом на аукціоні публіці були представлені дев’ять картин та два керамічні вироби іспанського художника
Аукціон. Фото: infoprostir.te.ua
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Загалом на аукціоні публіці були представлені дев’ять картин та два керамічні вироби іспанського художника.
Картина "Жінка у червоно-помаранчевому береті" 1938 року, на якій зображена коханка та "муза" Пікассо Марі-Тереза Вальтер, принесла найвищу ціну вечора — 40,5 мільйонів доларів. Спочатку передбачалося, що витвір продадуть за ціною від 20 до 30 млн доларів. Ще один шедевр - масштабний портрет під назвою Homme et Enfant (Людина та дитина) - продали за 24,4 мільйона доларів.
На аукціоні також було продано картину Nature Morte au Panier de Fruits et aux Fleurs (Натюрморт з кошиком фруктів та квітами), яку намалював Пікассо під час нацистської окупації Парижу 1942 року. ЇЇ продали за 16,6 мільйонів доларів.
Імена покупців не розголошуються.
Рекордний продаж твору Пікассо наразі становить 179,4 мільйона доларів, які були заплачені за його картину "Алжирські жінки" (The Women of Algiers) у 2015 році.
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24 10 2021 16:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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