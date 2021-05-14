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Картину Пікассо продали на Christie's за понад $100 мільйонів

В аукціонному домі пояснили, що картина "Жінка, яка сидить у вікна" (портрет коханої художника Марії-Терези) коштувала 90 мільйонів, а решту суми складає комісія
На аукціоні Christie's у Нью-Йорку картину іспанського художника Пабло Пікассо продали за 103,4 мільйони доларів США.
Картину Пікассо продали на Christie Фото: PA Media
Аукціон тривав 19 хвилин, повідомляє BBC. 
 
В аукціонному домі пояснили, що картина "Жінка, яка сидить у вікна" (портрет коханої художника Марії-Терези) коштувала 90 мільйонів, а решту суми складає комісія.
 
Очікувалося, що картину, яка була куплена 8 років тому в Лондоні за 44,8 млн. доларів, продадуть "лише" за 55 мільйонів доларів США.
 
Зазначається, що це вже п’ята картина Пікассо, яку продали за понад 100 мільйонів доларів США.
 
На сьогоднішній день найдорожчою його роботою вважається картина "Алжирські жінки", яку продали у 2015 році за 179,4 мільйона доларів США.
 
Як відомо, Пабло Пікассо - іспанський і французький художник, працював переважно у Франції, один із найвидатніших митців XX століття.
 
 
 
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14 05 2021 17:38
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