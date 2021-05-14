ВІДПОЧИНОК НОВИНИНа аукціоні Christie's у Нью-Йорку картину іспанського художника Пабло Пікассо продали за 103,4 мільйони доларів США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Картину Пікассо продали на Christie's за понад $100 мільйонів
В аукціонному домі пояснили, що картина "Жінка, яка сидить у вікна" (портрет коханої художника Марії-Терези) коштувала 90 мільйонів, а решту суми складає комісія
Фото: PA Media
Аукціон тривав 19 хвилин, повідомляє BBC.
В аукціонному домі пояснили, що картина "Жінка, яка сидить у вікна" (портрет коханої художника Марії-Терези) коштувала 90 мільйонів, а решту суми складає комісія.
Очікувалося, що картину, яка була куплена 8 років тому в Лондоні за 44,8 млн. доларів, продадуть "лише" за 55 мільйонів доларів США.
Зазначається, що це вже п’ята картина Пікассо, яку продали за понад 100 мільйонів доларів США.
На сьогоднішній день найдорожчою його роботою вважається картина "Алжирські жінки", яку продали у 2015 році за 179,4 мільйона доларів США.
Як відомо, Пабло Пікассо - іспанський і французький художник, працював переважно у Франції, один із найвидатніших митців XX століття.
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14 05 2021 17:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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