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Тимошенко: Ми готові співпрацювати із тими, хто нас підтримує, але йдемо на вибори самостійно

Партія "Батьківщина" піде на дострокові парламентські вибори самостійно
Голова партії зауважила, що наразі її політичній силі та їй особисто дуже важливо просто створити умови, за яких "українці будуть щасливими".
Тимошенко: Ми готові співпрацювати із тими, хто нас підтримує, але йдемо на вибори самостійно Фото: president.gov.ua

"Ті політичні сили, які підтримують наш новий курс, докорінну зміну економічної стратегії, які підтримують зниження тарифів, – ми готові з ними співпрацювати. Але ми йдемо на вибори самостійно", – заявила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко в прямому ефірі Українського радіо, інформує "УП" з посиланням на повідомлення прес-служби політсили.

Тимошенко наголосила, що її команда – не в опозиції до нового президента.

"Ми хотіли йому передати новий економічний курс, який ми напрацювали і який може реалізувати докорінні зміни в Україні. Він дає можливість за 5 років досягнути рівня Польщі і далі розвивати країну. Тож, ми не плануємо створювати опозиційні об’єднання, ми хочемо допомогти президенту, якого обрали люди", – підсумувала лідер "Батьківщини".

Водночас партія "Батьківщина" вела переговори одразу з кількома політсилами щодо можливого походу на вибори. Зокрема, Юлія Тимошенко спілкувалася з цього приводу з мером Києва Віталієм Кличком.

Як пояснюють джерела, сторони не зійшлися через квоти – Кличко нібито хотів 30% списку "Батьківщини". Тимошенко не могла прогарантувати такі відсотки.

Разом з тим джерела у "Батьківщині" вказують, що партія Тимошенко переживає не найкращі часи: чи не всі партійці, з якими спілкується УП, скаржаться на фінансові проблеми політсили.

Нагадаємо, що указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували в "Урядовому кур'єрі".

Верховна Рада не проголосувала за законопроект президента Володимира Зеленського про зниження прохідного бар'єру до Верховної Ради з 5% до 3% і скасування мажоритарної системи, а указ про розпуск Ради оскаржили у Верховному суді.

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29 05 2019 11:48
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