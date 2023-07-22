Байден може призначити жінку командувачем ВМС США

Президент США Джо Байден висунув на посаду керівника Військово-морських сил США адмірала Лізу Франчетті.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

"Сьогодні президент Джо Байден оголосив про свій намір призначити наступних чотирьох осіб на ключові посади у збройних силах США... Кандидат на посаду начальника військово-морських операцій: адмірал Ліза Франкетті", - пише сайт.

Крім того, Reuters пише, що рішення Байдена стало несподіванкою. Співробітники Пентагону очікували, що посаду отримає адмірал Семюель Папаро, який очолює військово-морські сили в Тихому океані і має досвід боротьби з загрозою з боку Китаю.

Байден же, заявив що кандидат Франчетті протягом своєї кар'єри продемонструвала великий досвід як в оперативній, так і політичній сфері.

"Вона є другою жінкою в історії ВМС США, яка отримала звання чотиризіркового адмірала, і після затвердження її на цій посаді вона знову увійде в історію як перша жінка на посаді начальника Військово-морських операцій та в Об'єднаному комітеті начальників штабів", – заявив американський президент.

Франчетті служить в флоті США з 1985 року, а наразі вона обіймає посаду заступника начальника Військово-морських операцій.