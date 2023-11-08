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Байден попросив Нетаньяху призупинити бойові дії

08 листопада 2023, 13:04
Байден попросив Нетаньяху призупинити бойові дії
Фото: Mind.ua
Президент США Джо Байден заявив, що під час телефонної розмови в понеділок попросив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу про паузу в бойових діях у секторі Гази.

Про це повідомляє Reuters.

Американський президент розповів журналістам незабаром після того, як видання Axios повідомило, що президент США попросив Нетаньяху про триденну паузу у боях.

Глава Білого дому вважає, що це дозволить звільнити більше заручників. 

"Я просив його зробити паузу в минулому - вчора", - сказав Байден, не уточнивши, до якої паузи він закликав Нетаньягу.

За даними Axios, Нетаньягу відповів, що він не довіряє намірам Хамас, і не вірить, що вони готові погодитися на угоду щодо заручників.

Речник Білого дому повідомив, що під час розмови Байдена з Нетаньягу лідери двох країн обговорили можливість "тактичних пауз" у бойових діях в секторі Гази з гуманітарних міркувань, а також можливе звільнення заручників.

Разом з тим, віце-президент США Камала Гарріс вчора в розмові з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом наголосила на важливості захисту життя мирних жителів сектору Гази та дотримання міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, що в понеділок Білий дім заявив, що Байден і Нетаньяху обговорили можливість гуманітарної "паузи" в Газі.

 

БайденНетаньяху

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