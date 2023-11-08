Байден попросив Нетаньяху призупинити бойові дії
Про це повідомляє Reuters.
Американський президент розповів журналістам незабаром після того, як видання Axios повідомило, що президент США попросив Нетаньяху про триденну паузу у боях.
Глава Білого дому вважає, що це дозволить звільнити більше заручників.
"Я просив його зробити паузу в минулому - вчора", - сказав Байден, не уточнивши, до якої паузи він закликав Нетаньягу.
За даними Axios, Нетаньягу відповів, що він не довіряє намірам Хамас, і не вірить, що вони готові погодитися на угоду щодо заручників.
Речник Білого дому повідомив, що під час розмови Байдена з Нетаньягу лідери двох країн обговорили можливість "тактичних пауз" у бойових діях в секторі Гази з гуманітарних міркувань, а також можливе звільнення заручників.
Разом з тим, віце-президент США Камала Гарріс вчора в розмові з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом наголосила на важливості захисту життя мирних жителів сектору Гази та дотримання міжнародного гуманітарного права.
Нагадаємо, що в понеділок Білий дім заявив, що Байден і Нетаньяху обговорили можливість гуманітарної "паузи" в Газі.