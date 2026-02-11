Нетаньягу вшосте після повернення Трампа відвідує США

Говоритимуть про ядерну угоду.

Сьогодні президент США Дональд Трамп прийме прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу у Білому домі.

Візит відбудеться на тлі посилення напруженості на Близькому Сході і активізації перемовин щодо обмеження програми ядерної зброї Ірану. Очікується, що Нетаньягу наполягатиме на укладенні угоди, яка б зупинила збагачення урану в Ірані та обмежила його підтримку угруповань Хамас і “Хезболла”.

“Я представлю президенту нашу точку зору щодо принципів цих переговорів”, – сказав Нетаньягу журналістам перед від'їздом до США.

Іран заявив, що не обмежуватиме збагачення урану, якщо західні країни не скоротять санкції, які серйозно підірвали економіку країни.

Візит Нетаньягу стане шостою поїздкою до Сполучених Штатів з моменту повернення Трампа на посаду – це найвищий показник серед лідерів інших країн. Будучи близьким союзником Трампа, Нетаньягу давно стверджує, що Іран становить екзистенційну загрозу безпеці Ізраїлю, і підштовхує США до обмеження впливу Тегерана в регіоні. Візит відбувається на тлі посилення військової присутності США на Близькому Сході. Трамп попереджає Тегеран про можливі дії у разі якщо ядерну угоду не вдасться вкласти.

У вівторок американський президент заявив, що він “розглядає” можливість відправки другої ударної групи авіаносців на Близький Схід.

Ізраїльські чиновники зі свого боку заявили, що країна залишає за собою право вжити військових дій проти Ірану, якщо не досягне ядерної угоди зі США.