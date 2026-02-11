Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Нетаньягу вшосте після повернення Трампа відвідує США

11 лютого 2026, 12:09
Нетаньягу вшосте після повернення Трампа відвідує США
Фото:politeka.net
Говоритимуть про ядерну угоду.
Сьогодні президент США Дональд Трамп прийме прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу у Білому домі.
 
Про це повідомляє BBC.
 
Візит відбудеться на тлі посилення напруженості на Близькому Сході і активізації перемовин щодо обмеження програми ядерної зброї Ірану. Очікується, що Нетаньягу наполягатиме на укладенні угоди, яка б зупинила збагачення урану в Ірані та обмежила його підтримку угруповань Хамас і “Хезболла”.
 
Я представлю президенту нашу точку зору щодо принципів цих переговорів”, – сказав Нетаньягу журналістам перед від'їздом до США.
 
Іран заявив, що не обмежуватиме збагачення урану, якщо західні країни не скоротять санкції, які серйозно підірвали економіку країни.
 
Візит Нетаньягу стане шостою поїздкою до Сполучених Штатів з моменту повернення Трампа на посаду – це найвищий показник серед лідерів інших країн. Будучи близьким союзником Трампа, Нетаньягу давно стверджує, що Іран становить екзистенційну загрозу безпеці Ізраїлю, і підштовхує США до обмеження впливу Тегерана в регіоні. Візит відбувається на тлі посилення військової присутності США на Близькому Сході. Трамп попереджає Тегеран про можливі дії у разі якщо ядерну угоду не вдасться вкласти.
 
У вівторок американський президент заявив, що він “розглядає” можливість відправки другої ударної групи авіаносців на Близький Схід.
 
Ізраїльські чиновники зі свого боку заявили, що країна залишає за собою право вжити військових дій проти Ірану, якщо не досягне ядерної угоди зі США.
Ізраїльвійна в УкраїніНетаньяхуросія окупанти

Останні матеріали

Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Політика
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 11:49
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Політика
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 07:37
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Політика
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Переклад iPress – 10 лютого 2026, 14:13
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 23:38
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Політика
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 15:20
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Політика
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 12:00
Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється