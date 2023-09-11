Байден про G20: на саміті панувала згода щодо справедливого миру в Україні
Про це передає Укрінформ, посилаючись на пресс-лужбу Білого дому.
"Ми також обговорювали жорстоку й неправомірну війну Росії в Україні. І в залі панувала належна згода щодо необхідності справедливого й тривалого миру, який підтримує принципи Статуту ООН та поважає суверенітет і територіальну цілісність", - заявив Байден.
Він додав, що саміт підтвердив лідерство Америки та її відданість розв’язанню проблем, найважливіших для людей в усьому світі.
Американський президент розказав про інвестування в інклюзивне зростання і сталий розвиток, розв’язання кліматичної кризи, зміцнення продовольчої безпеки та освіти, а також безпеку глобального здоров'я.Нагадаємо, що Індія планує провести ще один саміт G20 онлайн.