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Байден про G20: на саміті панувала згода щодо справедливого миру в Україні

11 вересня 2023, 10:09
Байден про G20: на саміті панувала згода щодо справедливого миру в Україні
Президент США Джо Байден заявив, що серед учасників саміту G20 в Індії панувала згода стосовно встановлення в Україні миру, який відповідав би міжнародному праву та Статуту ООН.

Про це передає Укрінформ, посилаючись на пресс-лужбу Білого дому.

"Ми також обговорювали жорстоку й неправомірну війну Росії в Україні. І в залі панувала належна згода щодо необхідності справедливого й тривалого миру, який підтримує принципи Статуту ООН та поважає суверенітет і територіальну цілісність", - заявив Байден. 

Він додав, що саміт підтвердив лідерство Америки та її відданість розв’язанню проблем, найважливіших для людей в усьому світі.

Американський президент розказав про інвестування в інклюзивне зростання і сталий розвиток, розв’язання кліматичної кризи, зміцнення продовольчої безпеки та освіти, а також безпеку глобального здоров'я.

Нагадаємо, що Індія планує провести ще один саміт G20 онлайн.
саміт G20Байден

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