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ПОЛІТИКА

Байден занадто запізнився з рішенням про вихід із президентських перегонів – The Telegraph

22 липня 2024, 15:25
Байден занадто запізнився з рішенням про вихід із президентських перегонів – The Telegraph
з вільних джерел
Слабкість президента вже давно була очевидною для всіх.

Джо Байден вирішив вийти з перегонів за Білий дім дуже пізно, можливо, занадто пізно для того, щоб його партія змогла пристосуватися до нової реальності. Подібно до того, як спроба вбивства Дональда Трампа тижнем раніше змінила динаміку виборів,  тепер нові обставини знову впливають на політичну ситуацію.

Про це пише The Telegraph.

Президент Байден виглядав дедалі менш здатним виконувати свої поточні обов'язки, не кажучи вже про те, щоб керувати Америкою протягом наступних чотирьох років у разі його переобрання, йдеться в газеті.

До оголошення рішення Байдена демократи стояли перед перспективою важкої поразки в боротьбі з колишнім президентом і його обранцем на посаду віцепрезидента, Джей Ді Венсом. Демократи сподіваються, що ці розрахунки ще можуть змінитися. 

Вчора ввечері президент Байден підтримав свого віцепрезидента Камалу Гарріс. Тепер вона, найімовірніше, стане кандидатом.

Однак більшість коментаторів вважають, що вона навряд чи зможе перемогти союз Трампа-Венса. Це все ще може переконати демократів обрати когось несподіваного на своєму з'їзді в Чикаго наступного місяця.

"Існують побоювання, що тепер, коли Байдена зняли з виборів, виникне низка юридичних проблем, оскільки кожен штат має власну виборчу систему, передбачену конституцією. Як це може бути вирішено, поки що не зрозуміло", — пише The Telegraph.

Рішення Байдена піти — правильне. Але воно мало бути прийняте кілька місяців тому. Це дало б демократам час обрати кандидата, який міг би скласти конкуренцію Трампу на виборах у листопаді. Те, що це рішення було прийнято так пізно, не робить честі адміністрації та Демократичній партії.

Рішення президента США Джо Байдена вийти з президентських перегонів негайно викликало реакцію у багатьох світових лідерів. Здебільшого європейські лідери висловлюють підтримку і розуміння.

Джо БайденВибори США

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