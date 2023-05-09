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ПОЛІТИКА

Байден зустрічається з лідерами Конгресу, щоб терміново спробувати уникнути дефолту – WP

09 травня 2023, 18:54
Байден зустрічається з лідерами Конгресу, щоб терміново спробувати уникнути дефолту – WP
Вони намагатимуться запобігти потенційній катастрофі та домовитися про підвищення ліміту державного боргу.

Шляхи відвернення можливого дефолту США стануть темою перемовин у Білому домі між президентом Джо Байденом та вищими лідерами Конгресу дев’ятого травня. 

Про це повідомляє The Washington Post. 

За даними видання, Байден прийме спікера Палати представників Кевіна МакКарті (республіканець), лідера більшості в Сенаті Чарльза Е. Шумера (демократ), лідера меншості в Сенаті Мітча Макконелла (республіканець) та лідера меншості в Палаті представників Хакіма Джеффріса (демократ). Це буде їхня перша спільна зустріч, коли залишилося кілька тижнів для вирішення кризи, перш ніж Міністерство фінансів не зможе оплатити свої рахунки, а США вперше в історії не виплатять свої борги, зазначає WP.

Ані демократи, ані республіканці не виявили бажання йти на компроміс. Байден звернувся до Конгресу з проханням підвищити межу боргу без будь-яких умов. Проте республіканці, які контролюють Палату представників згодні підвищити межу боргу лише за умови радикального скорочення витрат упродовж наступного десятиліття, проти чого виступають демократи та Білий дім.

Подібні протистояння вже відбулися у 2011 і 2013 роках за президента Барака Обами, коли Байден був віце-президентом і в останню хвилину між двома сторонами були укладені угоди. 

Але з тих пір політичний ландшафт суттєво змінився, викликавши хвилювання обох сторін. Маккарті має мізерну більшість, включно з фракцією мінливих прихильників жорсткої лінії, які можуть оскаржити його посаду спікера, якщо він піде на компроміс, який їм не подобається. Деякі демократи та республіканці стурбовані тим, що цього разу тупик може затягнутися за крайній термін, що призведе до катастрофічних економічних наслідків.

Фінансові ринки почали реагувати на протистояння, хоча поки що м’яко. Прибутковість одномісячних казначейських векселів США різко зросла, оскільки інвестори вимагають вищої прибутковості державного боргу. Інвестори також підвищують ціну кредитно-дефолтних свопів США, які страхують від федерального дефолту.

"Люди в цілому вважають, що це надто жахливо, надто катастрофічно, щоб намагатися навіть готуватися до цього", – сказав Кріс Рапкі, фінансовий аналітик FwdBonds. – "Вони відчувають, що, як і в усі інші часи, ми впораємося з цим, і обидві сторони зрештою все підпишуть".

Також нагадаємо, сьогодні 9 травня США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 1,2 млрд доларів.

БайденКонгресдефолт

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