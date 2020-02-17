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Берлінські клуби хочуть отримати культурний статус, щоб захиститись від закриття

У 2019 році клуби внесли 1,5 мільярди євро в місцеву економіку
Нічні клуби Берліна хочуть отримати культурний статус, як оперні театри та музеї, щоб вберегтися від закриття через зростання міста.
Берлінські клуби хочуть отримати культурний статус, щоб захиститись від закриття Фото: spectrstore.com

Про це повідомляє The Guardian, повідомляє "Громадське".

За останні 10 років у Берліні закрились 100 клубів, ще 25 під загрозою закриття. У німецькій мові навіть з'явилось слово, яке означає "загибель клубу" - clubterben.

"Клуби за законом розглядають нарівні з місцями розваг, зокрема як ігрові зали - саме ті заклади, які люди не хочуть бачити у своїх кварталах. Ми хотіли б мати ті ж права, що і концертні зали або оперні театри, що дало б нам зовсім іншу позицію", - зазначив глава спільноти німецьких клубів Livekomm Аксель Баллрайх.

Партія "зелених" та "Лівих" за мовчазної підтримки Християнсько-демократичного союзу наполягають на ухвалені федерального закону, який визнав би клуби культурними місцями, але не лише у столиці, а й по всій Німеччині.

Як пише видання, 3 мільйони туристів щорічно приїжджають до Берліна заради клубів. У 2019 році клуби внесли 1,5 мільярди євро в місцеву економіку.

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17 02 2020 09:54
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