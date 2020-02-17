Берлінські клуби хочуть отримати культурний статус, щоб захиститись від закриття
Про це повідомляє The Guardian, повідомляє "Громадське".
За останні 10 років у Берліні закрились 100 клубів, ще 25 під загрозою закриття. У німецькій мові навіть з'явилось слово, яке означає "загибель клубу" - clubterben.
"Клуби за законом розглядають нарівні з місцями розваг, зокрема як ігрові зали - саме ті заклади, які люди не хочуть бачити у своїх кварталах. Ми хотіли б мати ті ж права, що і концертні зали або оперні театри, що дало б нам зовсім іншу позицію", - зазначив глава спільноти німецьких клубів Livekomm Аксель Баллрайх.
Партія "зелених" та "Лівих" за мовчазної підтримки Християнсько-демократичного союзу наполягають на ухвалені федерального закону, який визнав би клуби культурними місцями, але не лише у столиці, а й по всій Німеччині.
Як пише видання, 3 мільйони туристів щорічно приїжджають до Берліна заради клубів. У 2019 році клуби внесли 1,5 мільярди євро в місцеву економіку.
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