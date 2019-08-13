Безсмертний: Зеленський у протистоянні з Путіним виглядає, як миша, яка довірилася коту

"Я вірю в бажання Зеленського зробити краще, але він прямує у пастку"

Роман Безсмертний, якого президент Володимир Зеленський вивів з переговорів у Мінську, вважає, що глава держави у своєму бажанні припинити війну за допомогою Володимира Путіна сам себе заганяє в пастку.

"Я чесно виступав у ролі людини, яка намагалася підказувати. Ну а як би ви вчинили, якби бачили, що люди трошки не розуміють ситуацію. Коли я бачив позицію президента, де він говорив: треба робити перше, друге, я йому говорив чесно: я не вірю їм, я знаю, що вони не будуть цього робити", - сказав Безсмертний в ефірі "24 каналу", коментуючи своє відсторонення від переговорів у Мінську.

"Я вірю в чесне бажання Зеленського зробити краще, але він, на жаль, прямує у пастку. Він просто не розуміє, з ким має справу. Це його свідоме переконання, що Путін може бути якимось союзником. Він виглядає в цьому протистоянні, як миша, яка довірилася коту. Цей кіт пограється з нею, а потім покарає", - додав він.

На його думку, така позиція і стала причиною звільнення з ТКГ.

"Що стало причиною звільнення, тут таємниці немає. Цьому сприяла моя публічна позиція стосовно тактики дій і на лінії розмежування, і в переговорній групі", - пояснив Безсмертний.

Нагадаємо, що 13 серпня президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.

Сам Роман Безсмертний заявив, що дізнався про своє звільнення зі ЗМІ.

Натомість, Офіс президента Володимира Зеленського на питання, що стало причиною звільнення Романа Безсмертного з посади представника України у ТКГ, відповів, що під керівництвом Леоніда Кучми формується найбільш ефективна команда.

Раніше, Роман Безсмертний наголошував, що після загибелі чотирьох військових на Донбасі Україна повинна була припинити участь в Мінських переговорах, поки не збереться "нормандський формат".