Білій Церкві дали воду - аналізи у нормі

"Рішенням Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій м. Біла Церква вирішено з 20 години 10 червня відновити роботу насосно-фільтрувальної станції м. Біла Церква"

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій м. Біла Церква вирішила з 20 години 10 червня відновити роботу насосно-фільтрувальної станції м. Біла Церква.

"Перевищень нормативних концентрацій, встановлених ДСТУ 4808:2007 "Джерела централізованого питного водопостачання", та екологічних нормативів якості не виявлено. Рішенням Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій м. Біла Церква вирішено з 20 години 10 червня відновити роботу насосно-фільтрувальної станції м. Біла Церква", - повідомляє сайт ДСНС.

Аналіз проб води із р. Рось у місцях питного водозабору м. Біла Церква проводило держпідприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України". Лабораторні дослідження виконувалися методом газової хроматографії за 131 показником, з них – 13 відносяться до категорії пріоритетних згідно Водної Рамкової Директиви ЄС 2000/60/ЄС.

9 червня біля с. Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter, що перевозив засоби захисту рослин, перекинувся на березі притоки річки Рось та загорівся. В результаті близько 800 літрів хімікатів потрапило у ставок з подальшим витоком до річки Рось.

Нагадаємо, що було прийнято рішення тимчасово припинити централізоване водопостачання м. Біла Церква, населених пунктів Узин та Фурси із басейну річки Рось. Населення забезпечували водою за рахунок підвезення та існуючих бюветів. Також було рекомендовано тимчасово утриматися від купання й риболовлі у річці Рось та напування худоби з неї.

Згодом Держпродспоживслужба повідомила, що хімікати, які потрапили до річки Рось, - малотоксичні, і "ознак можливої шкоди не спостерігається".