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У річку Рось вилилися інсектициди, у Білій Церкві відключають воду

"У селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області сталася аварія"
У селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області автомобіль з інсектицидами перекинувся в притоку річки Рось, внаслідок чого може бути забруднено річку.
У річку Рось вилилися інсектициди, у Білій Церкві відключають воду Фото: Преступности. Нет

"У селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області сталася аварія. Під час транспортування 1 тони інсектициду "Нурал B" автомобіль перевернувся в притоку річки Рось. На території Погребищенського району загинула риба та інші мешканці водойм! Через 10-12 годин інсектицид досягне Білоцерківщини!", - повідомляє Білоцерківська районна державна адміністрація.

Зазначається, що спеціальні служби роблять заміри води та локалізують можливу зону ураження.

"Звертаємося до усіх мешканців з повідомленням про заборону вилову риби, купання та випасу худоби в акваторії річки Рось. Також, 9 червня о 23-00 буде відключене водопостачання", - повідомили в Білоцерківській РДА.

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09 06 2019 15:59
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