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Екологи знайшли антибіотики в річковій воді по всьому світу

Забруднення антибіотиками є одним з головних факторів, через які бактерії розвивають здатність спротиву до медикаментів, роблячи ліки неефективними
Глобальне дослідження річок виявило небезпечний рівень забруднення антибіотиками та іншими ліками в сотнях річок по всій планеті: це може призвести до появи стійких до ліків бактерій
Екологи знайшли антибіотики в річковій воді по всьому світу Фото: з вільних джерел

Інформацію подано в останньому дослідженні британських екологів, пише The Guardian.

Згідно з дослідженням, деякі з найвідоміших річок забруднені антибіотиками, які є критично необхідними для лікування серйозних інфекцій. В багатьох випадках рівень антибіотиків у воді був вище небезпечного рівня, тобто в такій воді значно більша ймовірність появи бактерій, стійких до ліків.

Забруднення антибіотиками є одним з головних факторів, через які бактерії розвивають здатність спротиву до медикаментів, роблячи ліки неефективними. Згідно з доповіддю ООН, збільшення кількості резистентних до антибіотиків бактерій може вбити близько 10 мільйонів людей до 2050 року.

Дослідження показало, що 65% із 711 проб в річках з 72 країн показали вміст антибіотиків. У 111 випадках проби показали небезпечну концентрацію антибіотиків у воді. У найгірших випадках концентрація перевищувала безпечну в 300 разів.

Найгірші показники забруднення річок ліками дослідники виявили в Азії та Африці. Так, проби з річки Раві в Пакистані виявили 7 антибіотиків, а в інших річках країни дослідники виявили 33 лікарняних препарати, включно з антибіотиками.

"Найбруднішою" у Європі виявилась річка Дунай: проби води, взяті дослідниками в Австрії виявили в ній вміст 7 антибіотиків. У британській Темзі екологи виявили 5 антибіотиків, причому вміст ципрофлоксацину у воді виявився втричі вищим за безпечний.

Загалом, в річках Австрії, Бельгії, Іраку, Пакистану, Нігерії, Лаосу концентрація принаймні одного антибіотика була вищою за безпечну.

Нагадаємо, що від супербактерій до 2050 року буде помирати 10 мільйонів людей щороку, якщо світ не почне діяти вже зараз.

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28 05 2019 22:43
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