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Білл Гейтс відповів на чутки про чіпування людей під виглядом вакцинації

Мільярдер зауважив, що коли врешті з’явиться вакцина, то потрібно буде домогтися формування групового імунітету, щоби 80% населення були вакциновані
Мультимільярдер і засновник компанії "Microsoft" Білл Гейтс назвав нісенітницею чутки про те, що він влаштував пандемію коронавірусу, аби продавати вакцину під виглядом мікрочіпів.
Білл Гейтс відповів на чутки про чіпування людей під виглядом вакцинації Біл Гейтс. Фото: appleinsider.ru

Про це повідомляє Business Insider, зазначає "Укрінформ".

"Я ніколи не був жодним чином пов’язаний із мікрочіпуванням. Вкрай важко заперечувати це, бо звучить воно дуже безглуздо", - заявив Гейтс, коментуючи конспірологічні теорії.

Він також зазначив, що його турбує "існування всіх цих божевільних ідей".

Мільярдер зауважив, що коли врешті з’явиться вакцина, то потрібно буде домогтися формування групового імунітету, щоби 80% населення були вакциновані. Проте в разі масової віри в те, що це афера або що вакцини шкідливі, люди боятимуться вакцинації, і "хвороба продовжить убивати".

Як відомо, Білл Гейтс став героєм теорії змови під час пандемії коронавірусу: її прихильники вірять, що вірус з’явився і поширився з вини мільярдера й колишнього глави Microsoft, який нібито планує нажитися на вакцині.

Як відомо, фонд Білла і Мелінди Гейтс виділив 300 млн доларів на розробку вакцини від COVID-19 і боротьбу з наслідками коронавірусу.

За даними Worldometer, у світі кількість підтверджених випадків захворювання на на COVID-19 становить 6 702 835, з них 393 224 летальні, одужало 3 252 376 осіб.

Нагадаємо, що в Україні станом на 9:00 5 червня в Україні зафіксовано 25 964 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

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05 06 2020 14:03
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