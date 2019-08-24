Біля Офісу президента провели акцію "Ні капітуляції", - ФОТО
Активісти передали президенту Володимиру Зеленському листа з вимогами, повідомляє кореспондент LB.ua.
Серед них - скасувати призначення Андрія Богдана керівником Офісу президента і засудити заяву глави ОП про можливе надання офіційного статусу російській мові в Україні.
Також активісти виступили за заборону приїжджати в Україну представникам російських ЗМІ, за відновлення роботи комітету Верховної Ради у справах ветеранів та осіб з інвалідністю, проти надання автономії будь-яким регіонам України, змін до закону про референдум і будь-яких ініціатив, які загрожують суверенітету України.
Акцію ініціював заступник голови Ради резервістів Мирослав Гай. На акції також був присутній заступник міністра МінТОТ Георгій Тука.
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Нагадаємо, що до Дня Незалежності в центрі Києва відбулися два окремих заходи - Хода гідності та Марш захисників, на якому людей було більше, ніж на державному заході.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн