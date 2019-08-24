Біля Офісу президента провели акцію "Ні капітуляції", - ФОТО

Біля Офісу президента в Києві в суботу, 24 серпня, відбулася акція "Ні капітуляції", в якій взяли участь близько 150 осіб.

Активісти передали президенту Володимиру Зеленському листа з вимогами, повідомляє кореспондент LB.ua.

Серед них - скасувати призначення Андрія Богдана керівником Офісу президента і засудити заяву глави ОП про можливе надання офіційного статусу російській мові в Україні.

Також активісти виступили за заборону приїжджати в Україну представникам російських ЗМІ, за відновлення роботи комітету Верховної Ради у справах ветеранів та осіб з інвалідністю, проти надання автономії будь-яким регіонам України, змін до закону про референдум і будь-яких ініціатив, які загрожують суверенітету України.

Акцію ініціював заступник голови Ради резервістів Мирослав Гай. На акції також був присутній заступник міністра МінТОТ Георгій Тука.



Фото: LB.ua



Фото: LB.ua

Нагадаємо, що до Дня Незалежності в центрі Києва відбулися два окремих заходи - Хода гідності та Марш захисників, на якому людей було більше, ніж на державному заході.