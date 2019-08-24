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Біля Офісу президента провели акцію "Ні капітуляції", - ФОТО

Активісти передали президенту Володимиру Зеленському листа з вимогами
Біля Офісу президента в Києві в суботу, 24 серпня, відбулася акція "Ні капітуляції", в якій взяли участь близько 150 осіб.
Біля Офісу президента провели акцію "Ні капітуляції", - ФОТО Фото: LB.ua

Активісти передали президенту Володимиру Зеленському листа з вимогами,  повідомляє кореспондент LB.ua.

Серед них - скасувати призначення Андрія Богдана керівником Офісу президента і засудити заяву глави ОП про можливе надання офіційного статусу російській мові в Україні.

Також активісти виступили за заборону приїжджати в Україну представникам російських ЗМІ, за відновлення роботи комітету Верховної Ради у справах ветеранів та осіб з інвалідністю, проти надання автономії будь-яким регіонам України, змін до закону про референдум і будь-яких ініціатив, які загрожують суверенітету України.

Акцію ініціював заступник голови Ради резервістів Мирослав Гай. На акції також був присутній заступник міністра МінТОТ Георгій Тука.


Фото: LB.ua


Фото: LB.ua

Нагадаємо, що до Дня Незалежності в центрі Києва відбулися два окремих заходи - Хода гідності та Марш захисників, на якому людей було більше, ніж на державному заході.

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