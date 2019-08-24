НОВИНИУ Києві відбувається Марш захисників України. Захід був організований у зв'язку з тим, що президент Володимир Зеленський скасував військовий парад, який зазвичай проводиться в День Незалежності України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві проходить Марш захисників України, - ВІДЕО
На марш прийшло більше людей, ніж на офіційні заходи
Фото: Олександр Рудоманов / LB.ua
Як повідомляє LB.ua, на ходу прийшли не менше 15 тисяч осіб.
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Маршрут ходи: парк Шевченка - бульвар Шевченка - Бессарабська площа - Хрещатик - Майдан Незалежності.
Нагадаємо, що перед Маршем на Майдані Незалежності відбулися офіційні заходи, вони були менші за чисельністю, ніж Марш захисників.
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