У Києві проходить Марш захисників України, - ВІДЕО На марш прийшло більше людей, ніж на офіційні заходи

У Києві відбувається Марш захисників України. Захід був організований у зв'язку з тим, що президент Володимир Зеленський скасував військовий парад, який зазвичай проводиться в День Незалежності України.

Фото: Олександр Рудоманов / LB.ua

Як повідомляє LB.ua, на ходу прийшли не менше 15 тисяч осіб.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов Маршрут ходи: парк Шевченка - бульвар Шевченка - Бессарабська площа - Хрещатик - Майдан Незалежності. Нагадаємо, що перед Маршем на Майдані Незалежності відбулися офіційні заходи, вони були менші за чисельністю, ніж Марш захисників.

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