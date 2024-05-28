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Ветерани Заходу повинні добровільно тренувати солдатів в Україні – The Hill

28 травня 2024, 16:49
Ветерани Заходу повинні добровільно тренувати солдатів в Україні – The Hill
Фото:112.ua
Закон України про мобілізацію, який знижує призовний вік з 27 до 25 років, набув чинності 18 травня.

Військове і політичне керівництво країни сподівається, що це створить достатню кількість живої сили, щоб заповнити прогалини і продовжувати стримувати російські орди. Підкріплена новим обладнанням і боєприпасами із Заходу, країна продовжує боротьбу, повідомляє американська газета The Hill.

Як найкраще допомогти? Волонтерство. Однак це пов'язано з багатьма витратами, особливо для іноземців: зарплата низька, закони складні, і це не просто війна самооборони, а дуже небезпечний конфлікт, в якому велика ймовірність бути тяжко пораненим або вбитим.

Американці та європейці, які відчувають себе задоволеними, лобіюючи допомогу здалеку, можуть відчувати себе задоволеними, знаючи, що боєприпаси, зброя і транспортні засоби знаходяться в дорозі з їхніх країн. І безсумнівно, що ці предмети зробили багато для збереження життя на більшій частині України. 

росія почала своє вторгнення у 2022 році, сподіваючись встановити свій прапор у Києві та Одесі, а зараз знову зупинилася на північ від Харкова.

Деякі країни почали відкрито розглядати можливість повернення солдатів, виведених з території України на початку вторгнення, щоб зробити навчання нещодавно мобілізованих громадян якомога простішим і зрозумілішим.

Є ще один спосіб допомогти. Досвідчені військові ветерани з таких країн, як Америка, Німеччина, Британія та Франція можуть поділитися своїми знаннями та провести тренінги на волонтерських засадах.

Навчання - це те, про що люди, які цікавляться військовою справою, говорять і думають найменше.

"Дехто може заперечити, що наразі навіть дуже досвідчені ветерани мало що можуть запропонувати Україні в її війні самооборони. Навчання на Заході не враховує тактичні міркування, з якими стикаються солдати, які видивляються дрони й атакують від траншеї до траншеї, воюючи в обороні з фіксованих позицій або з будівель. Це справедливе заперечення. Єдині ветерани, здатні на даний момент повноцінно підготувати Україну, - це українські ветерани цієї війни", - зазначив ветеран армії США Адріан Боненбергер. 

На його думку, "повне навчання" тут не обов'язкове.

"Основою успішних військових дій є тактика і керівництво невеликими підрозділами, і вони суттєво не змінилися за 100 років... Які ці основи? Робота в команді, маневрування в групі та надання людям можливості керувати дедалі більшими групами. Ідеї та технологічні розробки останніх 100 років призвели до посилення децентралізації", - додав експерт.

Він вважає, що немає збройних сил, які б застосовували тактику і керівництво невеликими підрозділами краще, ніж військові США та інших країн, які прийняли "егалітарні та меритократичні принципи освіти, а також гуманізм".

Українські військовослужбовці швидко звикають до тактики і керівництва малими підрозділами, які дають змогу вигравати битви на рівні відділення і взводу:

"Я та інші бачили це під час двох поїздок з навчання українських громадян і солдатів у 2022-2023 роках, і це важлива причина, чому ми з ветеранами бойових дій Іраку та Афганістану стали співзасновниками Citizens to Soldiers, International - волонтерської групи, яка прагне допомагати з навчанням".

Він додав, що Україні потрібно більше, ніж просто зброя: оскільки вона готує чергову хвилю мобілізації, їй також потрібні досвідчені ветерани, які допоможуть навчити цих солдатів основоположним тактикам та ідеям лідерства, які були ключовим компонентом кожної великої армії.

 
ветеранипідтримка України

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