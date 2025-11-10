Чеські волонтери подвоїли допомогу Україні: ЗСУ отримають дві ракети Flamingo

Замість однієї ракети українські захисники незабаром отримають дві завдяки коштам, зібраним чеськими громадянами та організаціями.

Завдяки коштам, зібраним громадянами та організаціями Чеської Республіки, українські захисники отримають не одну, а дві ракети Flamingo.

Про це повідомила чеська волонтерська ініціатива "Подарунок для путіна" у соцмережі X (Twitter).

"Український виробник ракет Flamingo подвоїть ваші пожертви: до ракети DANA 1 додадуть ракету DANA 2. В результаті ЗСУ отримають дві ракети замість однієї!" - зазначили волонтери.

Співзасновник ініціативи Мартін Ондрачек уточнив, що новий збір поки не оголошуватимуть через "обмежену пропускну здатність", адже паралельно тривають інші кампанії збору. Українська компанія Fire Point, виробник ракет, підтвердила, що "подвоїть подарунок".

Крім того, 3,5 мільйона крон, які залишилися від збору на першу ракету, будуть спрямовані на закупівлю інших необхідних для українських воїнів речей. У соцмережі X волонтери пропонують обрати, на що саме підуть ці кошти: пластикову вибухівку, карети швидкої допомоги, навчальні літаки або дрони та боєприпаси.

Крім того, раніше волонтери з Чехії зібрали $2,4 млн на гаубиці для України.