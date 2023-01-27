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ПОЛІТИКА

Біля Оріхова та Вугледара росія не досягла успіхів - британська розвідка

27 січня 2023, 09:34
Біля Оріхова та Вугледара росія не досягла успіхів - британська розвідка
Стоп росія
Дезінформація росіянами поширюється навмисно

У Запорізькій області біля Оріхова та у Донецькій області поблизу Вугледару армія рф не досягла успіху, йдеться в звіті британської розвідки.

Згідно звіту, в останні шість днів російські онлайн-коментатори стверджують, що російські війська значно просунулися вперед, прорвавши українську оборону біля Оріхова та на 100 км на схід у Донецькій області, поблизу Вугледару.

"Існує реальна ймовірність того, що російські військові джерела навмисно поширюють дезінформацію, намагаючись натякнути, що російська операція продовжується", - йдеться в звіті.

Російські підрозділи, ймовірно, проводили локальні розвідувальні атаки поблизу Оріхова та Вугледара, але дуже малоймовірно, що Росія справді досягла будь-яких істотних успіхів.

Нагадаємо, австрійський аналітик Том Купер заявив, що володимиру путіну байдуже на жертв, але не всі на Заході це розуміють.

 

британська розвідкаармія рф

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