Біткоїн подорожчав до 11 тисяч доларів, прогнозують 13 800 доларів
За останній тиждень ціна біткоїна підскочила з 9 100 доларів до 11 тисяч доларів у понеділок, 27 липня, експерти називають кілька факторів росту біткоїна, пише "Економічна правда".
Зазначається, що протягом останніх 3 місяців вартість біткоїна коливалась у межах 9100 - 10 тисяч доларів, ціна почала рости на тлі надання американським банкам дозволу надавати послуги депозитарію зі зберігання криптовалюта приватних клієнтів.
Джерело: coindesk
"Цей крок відкриває можливість для великих інвестфондів збільшувати інвестиції та криптовалюти", - йдеться у статті.
Ще одним фактором росту біткоїна називають відчуття страху, невпевненості та загальну нестабільність на глобальному ринку.
Експерт Fundstrat Global Advisors Роб Слеймер прогнозує, що найближчим часом біткоїн може перетнути позначку в 13 800 доларів.
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