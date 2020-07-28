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Біткоїн подорожчав до 11 тисяч доларів, прогнозують 13 800 доларів

"Цей крок відкриває можливість для великих інвестфондів збільшувати інвестиції та криптовалюти"
Протягом останніх 3 місяців вартість біткоїна коливалась у межах 9100 - 10 тисяч доларів, ціна почала рости на тлі надання американським банкам дозволу надавати послуги депозитарію зі зберігання криптовалюта приватних клієнтів.
Біткоїн подорожчав до 11 тисяч доларів, прогнозують 13 800 доларів Фото: dw.com

За останній тиждень ціна біткоїна підскочила з 9 100 доларів до 11 тисяч доларів у понеділок, 27 липня, експерти називають кілька факторів росту біткоїна, пише "Економічна правда".

Зазначається, що протягом останніх 3 місяців вартість біткоїна коливалась у межах 9100 - 10 тисяч доларів, ціна почала рости на тлі надання американським банкам дозволу надавати послуги депозитарію зі зберігання криптовалюта приватних клієнтів.

Джерело: coindesk

"Цей крок відкриває можливість для великих інвестфондів збільшувати інвестиції та криптовалюти", - йдеться у статті.

Ще одним фактором росту біткоїна називають відчуття страху, невпевненості та загальну нестабільність на глобальному ринку.

Експерт Fundstrat Global Advisors Роб Слеймер прогнозує, що найближчим часом біткоїн може перетнути позначку в 13 800 доларів.

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28 07 2020 12:41
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