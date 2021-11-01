Бізнес хоче стягнути подвійну компенсацію з пов’язаної з Трухановою компанією

Лізі антитрасту кажуть, що наразі три компанії-експедитори звернулися до суду щодо стягнення компенсацій

Експедиторські компанії звернулись до суду з вимогою відшкодування завданих компанією ТОВ "Євротерминал" збитків від зловживання монопольним становищем під час збору плати за проїзд до Одеського морпорту.

Про це повідомляє Ліга антитрасту, зазначає "Економічна правда".

Компанії вимагають відшкодувати завдані збитки у подвійному розмірі. Йдеться про збір "Євротерминалом" неправомірної плати за проїзд до Одеського морського торговельного порту.

Повідомляється, що ТОВ "Євротерминал" монопольно контролює в’їзд до морпорту з 2016 року. Тоді Одеська мерія обмежила проїзд дорогами, що вели до іншого в’їзду в порт, який не контролюється "Євротерминалом".

Компанія збирала плату у 17-26 доларів за проїзд її територією за "обслуговування вантажних транспортних засобів", та фактично водії мусили оплачувати низку нав’язаних послуг навіть для простого проїзду в порт. Альтернативного проїзду водії не мали.

Законом визначається, що заподіяна шкода від порушення законодавства про захист економічної конкуренції "відшкодовується особою, що вчинила порушення, у подвійному розмірі завданої шкоди".

У Лізі антитрасту кажуть, що наразі три компанії-експедитори звернулися до суду щодо стягнення компенсацій.

ТОВ "Євротерминал" зареєстроване на кіпрські компанії "Нортінгтон Холдінгс Лімітед" та "Кравенплейт Лтд". Через першу з фірм бенефіціаром виступає Павло Лісіцин, пов’язаний з Олександром Жуковим та Олександром Ангертом.

За даними OCCRP, Ангерт та чинний мер Одеси Геннадій Труханов були членами одного злочинного угрупування.

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