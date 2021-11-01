Бізнес хоче стягнути подвійну компенсацію з пов’язаної з Трухановою компанією
Про це повідомляє Ліга антитрасту, зазначає "Економічна правда".
Компанії вимагають відшкодувати завдані збитки у подвійному розмірі. Йдеться про збір "Євротерминалом" неправомірної плати за проїзд до Одеського морського торговельного порту.
Повідомляється, що ТОВ "Євротерминал" монопольно контролює в’їзд до морпорту з 2016 року. Тоді Одеська мерія обмежила проїзд дорогами, що вели до іншого в’їзду в порт, який не контролюється "Євротерминалом".
Компанія збирала плату у 17-26 доларів за проїзд її територією за "обслуговування вантажних транспортних засобів", та фактично водії мусили оплачувати низку нав’язаних послуг навіть для простого проїзду в порт. Альтернативного проїзду водії не мали.
Законом визначається, що заподіяна шкода від порушення законодавства про захист економічної конкуренції "відшкодовується особою, що вчинила порушення, у подвійному розмірі завданої шкоди".
У Лізі антитрасту кажуть, що наразі три компанії-експедитори звернулися до суду щодо стягнення компенсацій.
ТОВ "Євротерминал" зареєстроване на кіпрські компанії "Нортінгтон Холдінгс Лімітед" та "Кравенплейт Лтд". Через першу з фірм бенефіціаром виступає Павло Лісіцин, пов’язаний з Олександром Жуковим та Олександром Ангертом.
За даними OCCRP, Ангерт та чинний мер Одеси Геннадій Труханов були членами одного злочинного угрупування.
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