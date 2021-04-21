BlaBlaCar купує українську компанію Octobus

У BlaBlaCar зазначають, що для платформи це рішення було ухвалено в рамках загальної стратегії розвитку

Очікується, що завдяки спільним зусиллям Octobus та BlaBlaCar автобусні перевізники отримають ключовий функціонал, який допоможе їм бути конкурентоспроможними й збільшувати темпи розвитку за нинішніх ринкових умов.

Найбільша у світі платформа для поїздок BlaBlaCar купує українську компанію з автоматизації автобусних пасажирських перевезень Octobus, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з прес-релізом BlaBlaCar, Octobus - хмарна платформа, за допомогою якої автобусні перевізники отримують можливість автоматизувати свої бізнес-процеси, від продажу і маркетингу до аналітики, бухгалтерії та управління автопарком.

Очікується, що завдяки спільним зусиллям Octobus та BlaBlaCar автобусні перевізники отримають ключовий функціонал, який допоможе їм бути конкурентоспроможними й збільшувати темпи розвитку за нинішніх ринкових умов. Серед них можливість сформувати власний сайт і мобільний застосунок для онлайн-продажу, а також власний кол-центр для продажу по телефону і мобільний застосунок для водіїв і персоналу.

"Угода з Octobus дасть змогу BlaBlaCar прискорити цифровізацію ринку автобусних перевезень в Україні й масштабувати її до країн, де автобусні оператори все ще продають велику частину своїх квитків офлайн на автостанціях і в касах. У свою чергу у користувачів BlaBlaCar з'явиться більше вибору для поїздок: поїздки з попутниками на особистих автомобілях або автобусні поїздки", - йдеться в релізі.

У BlaBlaCar зазначають, що для платформи це рішення було ухвалено в рамках загальної стратегії розвитку.

"Український автобусний ринок має великий потенціал. На відміну від європейських країн ринок України складається з сотень автобусних операторів. У багатьох із них є своя система управління бізнесом, що не завжди відповідає потребам, оскільки розробляти й підтримувати подібні рішення - доволі витратне зайняття. Перевізник хоче займатися перевезеннями, а не IT-розробками - це логічно. При цьому більшість компаній, особливо дрібні, які досі ведуть бізнес в екселі й навіть блокноті. (....) Ми запропонуємо перевізникам технологію, за допомогою якої вони зможуть забезпечити оптимальну онлайн-присутність, оптимізувати свої бізнес-процеси, зосередившись на ключових завданнях свого бізнесу, якості надання послуг для пасажирів і, як наслідок, підвищення обсягів продажу", - наведено слова генерального директора BlaBlaCar в Україні Олексія Лазоренка.

У свою чергу засновник та CEO Octobus Іван Кіров додав, що для автобусних перевізників система залишатиметься незалежним інструментом для управління інвентарем і бізнес-процесами, водночас наявні партнери BlaBlaCar зможуть користуватися сервісом безкоштовно.

BlaBlaCar також поінформував про залучення EUR97 млн інвестицій. Як зазначає компанія, залучені інвестиції допоможуть зберегти поточні темпи зростання компанії, а також розвивати автобусний бізнес BlaBlaCar, зокрема й в Україні. Серед ключових завдань компанії - розширення мережі автобусних партнерів і вдосконалення платформи, щоб запропонувати пасажирам зручний і надійний спосіб купівлі квитка онлайн.

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