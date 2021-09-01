CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧемпіонський поєдинок у легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та американцем Теофімо Лопесом визнаний кращим боксерскім боєм 2020 року версії ESPN.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бокс: поєдинок Ломаченко - Лопес став боєм року за версією ESPN
Ломаченко-Лопес
Про це повідомляє офіційний сайт ESPN, передає Укрінформ.
"Разом із появою Лопеса та інших перспективних легковаговиків нинішнього році може розпочатися одна з кращих епох боксу за останні десятиліття", - зазначає видання.
Як повідомлялося, в ніч з 17-го на 18 жовтня 2020 року Ломаченко програв Лопесу одноголосним рішенням суддів у бою за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.
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09 01 2021 14:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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