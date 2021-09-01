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Бокс: поєдинок Ломаченко - Лопес став боєм року за версією ESPN

Чемпіонський поєдинок у легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та американцем Теофімо Лопесом визнаний кращим боксерскім боєм 2020 року версії ESPN.
Бокс: поєдинок Ломаченко - Лопес став боєм року за версією ESPN Ломаченко-Лопес

Про це повідомляє офіційний сайт ESPN, передає Укрінформ. 

"Разом із появою Лопеса та інших перспективних легковаговиків нинішнього році може розпочатися одна з кращих епох боксу за останні десятиліття", - зазначає видання.

Як повідомлялося, в ніч з 17-го на 18 жовтня 2020 року Ломаченко програв Лопесу одноголосним рішенням суддів у бою за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

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09 01 2021 14:43
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