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Борис Джонсон стане ведучим на британському телеканалі

27 жовтня 2023, 21:43
Борис Джонсон стане ведучим на британському телеканалі
Фото: з вільних джерел
Експрем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон працюватиме на телеканалі GB News як ведучий та оглядач авторської політичної програми.

Про це повідомляє GB News

"Я радий повідомити, що незабаром приєднаюся до нього і буду висловлювати свої відверті думки про світову політику", - заявив Джонсон у відеозверненні. 

Він має розпочати роботу на телеканалі наступного року.

Борис Джонсон пообіцяв висловлювати погляди без прикрас на все – від росії, Китаю, війни в Україні і того, як ми відповідаємо на всі ці виклики, до величезних можливостей, які чекають на нас попереду.

Нагадаємо, що минулого літа Борис Джонсон погодився піти у відставку. 

Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну: він виступає за надання Києву достатньої військової допомоги для відвоювання всіх окупованих російськими силами територій, а також пообіцяв мільярди фунтів стерлінгів фінансової підтримки.

Крім того, Джонсон двічі з кінця лютого був у Києві й проводив переговори з Володимиром Зеленським.

 
Борис Джонсон

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