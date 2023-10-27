Експрем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон працюватиме на телеканалі GB News як ведучий та оглядач авторської політичної програми.

Про це повідомляє GB News.

"Я радий повідомити, що незабаром приєднаюся до нього і буду висловлювати свої відверті думки про світову політику", - заявив Джонсон у відеозверненні.

Він має розпочати роботу на телеканалі наступного року.

Борис Джонсон пообіцяв висловлювати погляди без прикрас на все – від росії, Китаю, війни в Україні і того, як ми відповідаємо на всі ці виклики, до величезних можливостей, які чекають на нас попереду.

Нагадаємо, що минулого літа Борис Джонсон погодився піти у відставку.

Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну: він виступає за надання Києву достатньої військової допомоги для відвоювання всіх окупованих російськими силами територій, а також пообіцяв мільярди фунтів стерлінгів фінансової підтримки.

Крім того, Джонсон двічі з кінця лютого був у Києві й проводив переговори з Володимиром Зеленським.