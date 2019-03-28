Бойко обіцяє повернути "ВКонтакте" і радянські фільми
"Після виборів ми скасуємо всі заборони, введені за останні п'ять років на ТБ і в інтернеті, в кінотеатрах і на книжкових ринках", - заявив Бойко, повідомляє "Українська правда".
За його словами, не може бути вільною і демократичною країна, де забороняють "культові та улюблені всіма фільми".
"Громадяни України повинні самі вибирати, які фільми дивитися, які книги читати і якими соцмережами користуватися", - сказав кандидат.
Бойко вважає, що в епоху інтернету подібні заборони "безглузді".
"Скажіть, як загрожує національній безпеці "Майстер і Маргарита", "Гостя з майбутнього" або "Однокласники"?", - додав він.
На думку політика, коли керувати країною буде "нормальна влада", тоді в Україні забудуть "про цю дичини у вигляді заборон і квот".
Додамо, що генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що 27 березня буде зареєстровано кримінальне провадження про незаконний перетин кордону у зв'язку з польотом народного депутата, кандидата в президенти Юрія Бойка та лідера руху "Український вибір - Право народу", представника "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука в Росію.
Нагадаємо, що 22 березня Бойко і Медведчук провели зустріч з Медведєвим у Москві.
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