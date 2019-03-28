Бойко обіцяє повернути "ВКонтакте" і радянські фільми

"Після виборів ми скасуємо всі заборони, введені за останні п'ять років на ТБ і в інтернеті, в кінотеатрах і на книжкових ринках"

Кандидат у президенти від "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко заявив, що в разі перемоги на виборах скасує заборону на російські соцмережі та радянські фільми, частину з яких заборонили транслювати в Україні.

"Після виборів ми скасуємо всі заборони, введені за останні п'ять років на ТБ і в інтернеті, в кінотеатрах і на книжкових ринках", - заявив Бойко, повідомляє "Українська правда".

За його словами, не може бути вільною і демократичною країна, де забороняють "культові та улюблені всіма фільми".

"Громадяни України повинні самі вибирати, які фільми дивитися, які книги читати і якими соцмережами користуватися", - сказав кандидат.

Бойко вважає, що в епоху інтернету подібні заборони "безглузді".

"Скажіть, як загрожує національній безпеці "Майстер і Маргарита", "Гостя з майбутнього" або "Однокласники"?", - додав він.

На думку політика, коли керувати країною буде "нормальна влада", тоді в Україні забудуть "про цю дичини у вигляді заборон і квот".

Додамо, що генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що 27 березня буде зареєстровано кримінальне провадження про незаконний перетин кордону у зв'язку з польотом народного депутата, кандидата в президенти Юрія Бойка та лідера руху "Український вибір - Право народу", представника "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука в Росію.

Нагадаємо, що 22 березня Бойко і Медведчук провели зустріч з Медведєвим у Москві.