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Бойко обіцяє повернути "ВКонтакте" і радянські фільми

"Після виборів ми скасуємо всі заборони, введені за останні п'ять років на ТБ і в інтернеті, в кінотеатрах і на книжкових ринках"
Кандидат у президенти від "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко заявив, що в разі перемоги на виборах скасує заборону на російські соцмережі та радянські фільми, частину з яких заборонили транслювати в Україні.
Бойко обіцяє повернути "ВКонтакте" і радянські фільми Юрій Бойко і Борис Колесніков. Фото: zn.ua

"Після виборів ми скасуємо всі заборони, введені за останні п'ять років на ТБ і в інтернеті, в кінотеатрах і на книжкових ринках", - заявив Бойко, повідомляє "Українська правда". 

За його словами, не може бути вільною і демократичною країна, де забороняють "культові та улюблені всіма фільми".

"Громадяни України повинні самі вибирати, які фільми дивитися, які книги читати і якими соцмережами користуватися", - сказав кандидат.

Бойко вважає, що в епоху інтернету подібні заборони "безглузді".

"Скажіть, як загрожує національній безпеці "Майстер і Маргарита", "Гостя з майбутнього" або "Однокласники"?", - додав він.

На думку політика, коли керувати країною буде "нормальна влада", тоді в Україні забудуть "про цю дичини у вигляді заборон і квот".

Додамо, що генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що 27 березня буде зареєстровано кримінальне провадження про незаконний перетин кордону у зв'язку з польотом народного депутата, кандидата в президенти Юрія Бойка та лідера руху "Український вибір - Право народу", представника "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука в Росію.

Нагадаємо, що  22 березня Бойко і Медведчук провели зустріч з Медведєвим у Москві.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін хоче знати, чи обговорювали кандидат в президенти Юрій Бойко і кум президента РФ Віктор Медведчук у Москві питання звільнення українських політв'язнів і військовополонених.
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28 03 2019 12:46
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