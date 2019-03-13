Бойовики "ЛНР" ввели трудову повинність для населення
Так, у "документі", опублікованому 12 березня, зазначається, що порядок залучення мирних жителів до виконання робіт "для потреб оборони, ліквідації наслідків застосування противником зброї, відновлення пошкоджених (зруйнованих) об'єктів економіки, систем життєзабезпечення" розроблений згідно із "законом" бойовиків "про воєнний стан", повідомляє "Остров".
Зокрема, до трудової повинності будуть залучати громадян у віці від 18 до 60 років.
Водночас, від примусових робіт звільнять тих, хто погодиться поповнити ряди бойовиків так званої "ЛНР", а також матерів-одиначок та вагітних жінок.
Також повідомляється, що контролювати трудову повинність будуть так звана "народна міліція" та інші "виконавчі органи" бойовиків.
Нагадаємо, що харківська правозахисна група (ХПГ) та громадська організація "Мирний берег" підготували та направили подання до Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі щодо насильницьких злочинів, скоєних під час війни на Донбасі.
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