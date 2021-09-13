39-річна співачка і 27-річний Асгарі знайомі близько п'яти років. Вони вперше зустрілися на зйомках кліпу до пісні співачки Slumber Party у 2016 році

Американська співачка Брітні Спірс оголосила про заручини зі своїм хлопцем - фітнес-тренером Семом Асгарі.

Як передає Укрінформ, вона опублікувала відео, де демонструє каблучку, в Інстаграмі.

"Я не можу в це повірити", - написала Спірс під відео.

39-річна співачка і 27-річний Асгарі знайомі близько п'яти років. Вони вперше зустрілися на зйомках кліпу до пісні співачки Slumber Party у 2016 році.

Пара оголосила про заручини після рішення батька попвиконавиці Джеймі Спірса припинити опікунство над дочкою.

Як повідомлялося, попзірка впродовж кількох місяців намагалася усунути батька Джеймі Спірс від будь-якого втручання в її справи. Судове слухання з цього приводу призначене на кінець вересня в Лос-Анджелесі.

У серпні адвокат співачки заявив, що батько американської попзірки, який розпоряджався більшою частиною майна своєї доньки (зокрема маєтком вартістю 60 млн доларів) відтоді, як у 2008 році вона мала психічний розлад, погодився відмовитися від цієї ролі.

39-річна Брітні Спірс залишається під опікою менеджера Джоді Монтгомері, яка займається її медичними та особистими справами. Суть проблем із психічним здоров'ям співачки публічно не розкривається.

Спірс, яка не виступала з 2018 року заявила, що не повернеться на сцену, поки батько зберігає контроль над її кар'єрою.