Суд повністю скасував опікунство над Брітні Спірс, яке тривало 13 років

Суд у Лос-Анджелесі остаточно скасував опікунство над співачкою Брітні Спірс, яке тривало понад 13 років. Тепер артистка повернеться до контролю своїх фінансів, кар'єри та особистого життя.

Про це повідомляє The Guardian, зазначає "Громадське".

Суддя Бренда Пенні 12 листопада зазначила, що в опікунстві "більше немає потреби". У вересні суд відсторонив батька Брітні Джеймі Спірса від опікунства, тимчасово контроль над фінансами передали сертифікованому бухгалтеру Джону Зейбелу, а Джоді Монтґомері продовжила опікуватися питаннями фізичного та психічного здоров'я співачки.

Брітні Спірс була під опікунством із 2008 року. Вона роками боролася за відновлення незалежності і це рішення знаменує надзвичайну перемогу.

Співачка тепер може самостійно ухвалювати рішення щодо її фінансів, кар'єри та особистого життя. Артистка не буде зобов'язана наймати спеціалістів та адвокатів, які наглядатимуть за її справами.

Водночас Джон Зейбел певний час займатиметься фінансами Брітні Спірс. Суд призначив перехідний період, під час якого бухгалтер має поступово передати в управління співачки її активи та нерухомість.

Під час оголошення рішення під будівлею суду зібрався натовп шанувальників Брітні Спірс. Фанати вибухнули оплесками та кричали "Брітні вільна!" та співали її пісню Stronger, коли дізналися рішення суду. Співачка подякувала шанувальникам за підтримку.