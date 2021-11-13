Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

Суд повністю скасував опікунство над Брітні Спірс, яке тривало 13 років

Співачка зможе самостійно керувати своїм життям
Суд у Лос-Анджелесі остаточно скасував опікунство над співачкою Брітні Спірс, яке тривало понад 13 років. Тепер артистка повернеться до контролю своїх фінансів, кар'єри та особистого життя.
Суд повністю скасував опікунство над Брітні Спірс, яке тривало 13 років Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє The Guardian, зазначає "Громадське".

Суддя Бренда Пенні 12 листопада зазначила, що в опікунстві "більше немає потреби". У вересні суд відсторонив батька Брітні Джеймі Спірса від опікунства, тимчасово контроль над фінансами передали сертифікованому бухгалтеру Джону Зейбелу, а Джоді Монтґомері продовжила опікуватися питаннями фізичного та психічного здоров'я співачки.

Брітні Спірс була під опікунством із 2008 року. Вона роками боролася за відновлення незалежності і це рішення знаменує надзвичайну перемогу.

Співачка тепер може самостійно ухвалювати рішення щодо її фінансів, кар'єри та особистого життя. Артистка не буде зобов'язана наймати спеціалістів та адвокатів, які наглядатимуть за її справами.

Водночас Джон Зейбел певний час займатиметься фінансами Брітні Спірс. Суд призначив перехідний період, під час якого бухгалтер має поступово передати в управління співачки її активи та нерухомість.

Під час оголошення рішення під будівлею суду зібрався натовп шанувальників Брітні Спірс. Фанати вибухнули оплесками та кричали "Брітні вільна!" та співали її пісню Stronger, коли дізналися рішення суду. Співачка подякувала шанувальникам за підтримку.

Нагадаємо, що Брітні Спірс звернулася до юридичної фірми Greenberg Traurig LLP з метою пошуку нового адвоката у справі про опікунство: зірка планує найняти відомого американського адвоката та колишнього федерального прокурора Метью Розенгарта.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 11 2021 16:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Дослідження ожиріння і корупції, «мови» котів та призначення бороди: за що отримали Шнобелівську премію-2

Дослідження ожиріння і корупції, «мови» котів та призначення бороди: за що отримали Шнобелівську премію-2

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.