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Суд в Іспанії виніс незвичне рішення про спільну опіку над собакою розлученої пари

Зараз Іспанія розробляє нове законодавство, згідно з яким тварини більше не вважаються об'єктами та офіційно визнаються живими істотами
Суддя в Іспанії надав спільну опіку над собакою розлученій парі, яка звернулася до суду, щоб визначити, з ким житиме домашня тварина.
Суд в Іспанії виніс незвичне рішення про спільну опіку над собакою розлученої пари Найменший собака Міллі (Milly) зростом 9,65 см, самка чихуахуа. Проживає в Пуерто-Ріко разом зі своєю господинею Ванессою Семлер (Vanesa Semler).

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Мадридський суд визнав, що обидві сторони несуть "спільну відповідальність" і "спільно повинні дбати" про собаку Панду.

Зараз Іспанія розробляє нове законодавство, згідно з яким тварини більше не вважаються об'єктами та офіційно визнаються живими істотами. Цей статус допоможе партнеру запросити спільну опіку над твариною після розриву стосунків.

Лола Гарсія з юридичної фірми Law & Animals подала цю справу до суду відповідно до Європейської конвенції про захист свійських тварин 1987 року, яку Іспанія ратифікувала у 2017 році.

Вона сказала, що це було "новаторське рішення", тому що її клієнт змогла заявити про себе не як "співвласник" собаки, а як "відповідальна" особа та "опікун".

За словами Гарсії, як докази було подано договір про взяття Панди з притулку, ветеринарні рахунки та фотографії, на яких "усі троє виглядають як сім'я, так само, якби це була сімейна фотографія з дітьми".

Суддя ухвалив, що "докази в ході розгляду показують емоційні відносини між позивачем і собакою, які заслуговують на законну опіку".

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27 10 2021 16:56
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