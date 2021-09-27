Після важкої хвороби помер засновник рок-гурту Status Quo

Багато років музикант мав розсіяний склероз, проте вперто боровся з хворобою, до останнього виступаючи на сцені

Засновник рок-гурту Status Quo Алан Ланкастер помер у Сіднеї, йому було 72 роки.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє ABC News.

Багато років музикант мав розсіяний склероз, проте вперто боровся з хворобою, до останнього виступаючи на сцені.

Ланкастер грав на бас-гітарі у Status Quo з 1962 по 1985 рік, а також брав участь в реюніон-концертах у 2013 і 2014 роках.

Познайомившись зі своєю дружиною-австралійкою у 1973 році, він переїхав у Сідней у 1986 році і відтоді жив в Австралії.

Британський рок-гурт Status Quo було засновано Аланом Ланкастером і гітаристом Френсісом Россі 1962 року. Загальний тираж проданих платівок гурту перевищує 110 мільйонів копій.

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