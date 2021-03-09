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Шведський гурт ABBA записав перший за 40 років альбом

До альбому, що отримав назву Voyage, увійдуть 10 нових пісень
Легендарний шведський гурт ABBA записав перший альбом після 40-річної перерви, реліз якого запланований на 5 листопада.
Шведський гурт ABBA записав перший за 40 років альбом Фото: Profimedia.cz
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку альбому у Твіттері.
 
До альбому, що отримав назву Voyage, увійдуть 10 нових пісень.
 
Дві з них – I Still Have Faith in You та Don't Shut Me Down – гурт презентував 2 вересня.
 
Окрім цього, ABBA анонсувала віртуальні концерти на спеціальній арені, яка будується в лондонському Олімпійському парку королеви Єлизавети на три тисячі місць. Очікується, що концерти там розпочнуться у травні наступного року. На сцені з голограмами членів квартету виступлять десять музикантів.
 
Гурт ABBA було створено у 1972 році, він розпався через 10 років. Пік популярності квартету припав на другу половину 70-х. У 1982 році вийшов останній альбом колективу. У 1990-х були видані раніше неопубліковані пісні гурту.
 
У 2018 році Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенні Андерссон і Анні-Фрід Лінгстад повідомили, що ABBA возз'єднується для роботи над новим матеріалом і проведення віртуального туру.
 
Як повідомлялося, нещодавно гурт ABBA створив акаунт у ТikТоk, на який за першу добу підписалися понад 450 тисяч користувачів.
 
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03 09 2021 12:57
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