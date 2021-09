Шведський гурт ABBA записав перший за 40 років альбом

Легендарний шведський гурт ABBA записав перший альбом після 40-річної перерви, реліз якого запланований на 5 листопада.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку альбому у Твіттері.

До альбому, що отримав назву Voyage, увійдуть 10 нових пісень.

Дві з них – I Still Have Faith in You та Don't Shut Me Down – гурт презентував 2 вересня.

Окрім цього, ABBA анонсувала віртуальні концерти на спеціальній арені, яка будується в лондонському Олімпійському парку королеви Єлизавети на три тисячі місць. Очікується, що концерти там розпочнуться у травні наступного року. На сцені з голограмами членів квартету виступлять десять музикантів.

Гурт ABBA було створено у 1972 році, він розпався через 10 років. Пік популярності квартету припав на другу половину 70-х. У 1982 році вийшов останній альбом колективу. У 1990-х були видані раніше неопубліковані пісні гурту.

У 2018 році Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенні Андерссон і Анні-Фрід Лінгстад повідомили, що ABBA возз'єднується для роботи над новим матеріалом і проведення віртуального туру.

Як повідомлялося, нещодавно гурт ABBA створив акаунт у ТikТоk, на який за першу добу підписалися понад 450 тисяч користувачів.