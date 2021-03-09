ВІДПОЧИНОК НОВИНИЛегендарний шведський гурт ABBA записав перший альбом після 40-річної перерви, реліз якого запланований на 5 листопада.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шведський гурт ABBA записав перший за 40 років альбом
До альбому, що отримав назву Voyage, увійдуть 10 нових пісень
Фото: Profimedia.cz
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку альбому у Твіттері.
До альбому, що отримав назву Voyage, увійдуть 10 нових пісень.
Дві з них – I Still Have Faith in You та Don't Shut Me Down – гурт презентував 2 вересня.
Окрім цього, ABBA анонсувала віртуальні концерти на спеціальній арені, яка будується в лондонському Олімпійському парку королеви Єлизавети на три тисячі місць. Очікується, що концерти там розпочнуться у травні наступного року. На сцені з голограмами членів квартету виступлять десять музикантів.
Гурт ABBA було створено у 1972 році, він розпався через 10 років. Пік популярності квартету припав на другу половину 70-х. У 1982 році вийшов останній альбом колективу. У 1990-х були видані раніше неопубліковані пісні гурту.
У 2018 році Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенні Андерссон і Анні-Фрід Лінгстад повідомили, що ABBA возз'єднується для роботи над новим матеріалом і проведення віртуального туру.
Як повідомлялося, нещодавно гурт ABBA створив акаунт у ТikТоk, на який за першу добу підписалися понад 450 тисяч користувачів.
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