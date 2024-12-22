Трамп призначив телепродюсера Марка Бернетта спецпредставником США у Великій Британії

Бернетт зосередиться на сферах взаємного інтересу країн, включно з торгівлею, інвестиційними можливостями та культурними обмінами.

Обраний президент Дональд Трамп призначив телепродюсера Марка Бернетта спеціальним представником США у Великій Британії.

Про це пише The Guardian.

У заяві на Truth Social республіканець зазначив: “Завдяки видатній кар’єрі на телебаченні та у бізнесі Марк унікально поєднає у цій важливій ролі дипломатичну проникливість та міжнародне визнання”.

Бернетт створив і продюсував такі телепрограми як “Survivor”, “Shark Tank”, “The Voice” і, зокрема, реаліті-шоу The Apprentice, яке виходило з 2004 по 2017 рік і в якому Трамп був ведучим.