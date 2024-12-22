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Трамп призначив телепродюсера Марка Бернетта спецпредставником США у Великій Британії

22 грудня 2024, 18:59
Трамп призначив телепродюсера Марка Бернетта спецпредставником США у Великій Британії
Бернетт зосередиться на сферах взаємного інтересу країн, включно з торгівлею, інвестиційними можливостями та культурними обмінами.
Обраний президент Дональд Трамп призначив телепродюсера Марка Бернетта спеціальним представником США у Великій Британії.
 
Про це пише The Guardian.
 
У заяві на Truth Social республіканець зазначив: “Завдяки видатній кар’єрі на телебаченні та у бізнесі Марк унікально поєднає у цій важливій ролі дипломатичну проникливість та міжнародне визнання”.
 
Бернетт створив і продюсував такі телепрограми як “Survivor”, “Shark Tank”, “The Voice” і, зокрема, реаліті-шоу The Apprentice, яке виходило з 2004 по 2017 рік і в якому Трамп був ведучим.
 
Як колишній голова телевізійної групи MGM Worldwide, Бернетт отримав 13 премій “Еммі”.
 
Марк працюватиме над покращенням дипломатичних відносин, зосереджуючись на сферах взаємного інтересу, включно з торгівлею, інвестиційними можливостями та культурними обмінами”, ‒ сказав Трамп.
 
Призначення Бернетта, яке не вимагає схвалення Сенату, відбулося після того, як Трамп призначив республіканського мегадонора та інвестиційного банкіра Уоррена Стівенса послом США у Сполученому Королівстві.

 

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