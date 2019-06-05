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Бруней скасовує смертну кару для гомосексуалів

Султан Брунею Хассанал Болкіах наклав мораторій на рішення про запровадження смертної кари, хоча саме він був ініціатором схвалення цього закону
Влада Брунею вирішила відмовитися від ідеї запровадити смертну кару за одностатевий секс після того, як нові закони викликали обурення у міжнародній спільноті.
Бруней скасовує смертну кару для гомосексуалів Фото: з відкритих джерел

Нове законодавство підготували ще у 2014 році, проте чинності воно набуло лише місяць тому, повідомляє BBC.

Зміни викликали обурення в усьому світі: проти політики брунейської влади висловлювалися ООН, правозахисні організації, активісти і зірки шоу-бізнесу - зокрема, Джордж Клуні та Елтон Джон.

На початку квітня, зі вступом в силу нових законів, Бруней став першою країною в Південно-Східній Азії, де закони шаріату почали діяти на національному рівні.

Поправки передбачають:

  • смертну кару за зґвалтування, подружню зраду, содомію, грабунок, образу чи наклеп на пророка Мухаммеда;

  • публічне побиття за аборт;

  • відрубування рук за крадіжку;

  • злочином вважається переконання та заохочення мусульманських дітей віком до 18 років "прийняти релігійні вчення, окрім ісламу".

Гомосексуалізм і раніше був незаконним у Брунеї: порушникам загрожувало до 10 років в'язниці.

Говорячи про необхідність запровадження смертної кари султан Хассанал Болкіах закликав до "сильнішого" слідування ісламу. "Я хочу, щоб позиції ісламського віровчення в цій країні зміцнювалися", - заявляв він.

Бруней є монархією, яка заробила великі статки на експорті нафти та газу. Мусульмани становлять близько двох третин населення країни - це приблизно 420 тисяч людей.

У МЗС заявляли, що міра "більше сфокусована на запобіганні, ніж на покаранні".

 
 
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06 05 2019 14:21
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