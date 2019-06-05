Бруней скасовує смертну кару для гомосексуалів
Нове законодавство підготували ще у 2014 році, проте чинності воно набуло лише місяць тому, повідомляє BBC.
Зміни викликали обурення в усьому світі: проти політики брунейської влади висловлювалися ООН, правозахисні організації, активісти і зірки шоу-бізнесу - зокрема, Джордж Клуні та Елтон Джон.
На початку квітня, зі вступом в силу нових законів, Бруней став першою країною в Південно-Східній Азії, де закони шаріату почали діяти на національному рівні.
Поправки передбачають:
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смертну кару за зґвалтування, подружню зраду, содомію, грабунок, образу чи наклеп на пророка Мухаммеда;
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публічне побиття за аборт;
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відрубування рук за крадіжку;
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злочином вважається переконання та заохочення мусульманських дітей віком до 18 років "прийняти релігійні вчення, окрім ісламу".
Гомосексуалізм і раніше був незаконним у Брунеї: порушникам загрожувало до 10 років в'язниці.
Говорячи про необхідність запровадження смертної кари султан Хассанал Болкіах закликав до "сильнішого" слідування ісламу. "Я хочу, щоб позиції ісламського віровчення в цій країні зміцнювалися", - заявляв він.
Бруней є монархією, яка заробила великі статки на експорті нафти та газу. Мусульмани становлять близько двох третин населення країни - це приблизно 420 тисяч людей.
У МЗС заявляли, що міра "більше сфокусована на запобіганні, ніж на покаранні".
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