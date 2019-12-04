Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

МЗС Брунею називає смертну кару за одностатеві відносини "превентивним заходом"

Влада Брунею зіткнулися з жорсткою критикою на свою адресу через введення в країні смертної кари за одностатеві стосунки і подружню зраду
У МЗС заявили, що міра "більше сфокусована на запобіганні, ніж на покаранні".
МЗС Брунею називає смертну кару за одностатеві відносини "превентивним заходом" Фото: dpa

Міністерство закордонних справ країни направило до ООН у відповідь лист, у якому говориться, що "мета закону - навчати, стримувати і перевиховувати, а не карати", повідомляє ВВС.

Міністр Ерівана Юсофа написав, що криміналізація "подружньої зради і содомії є гарантією недоторканності сімейного походження і шлюбу окремих мусульман, особливо жінок".

Щодо забивання камінням та ампутації рук, Юсофа заявив, що для виконання покарання потрібні як мінімум два свідка "злочину", які володіють "високим моральним статусом і благочестям", що нібито робить неможливим застосування покарання, оскільки "таких людей у наш час практично не знайти".

Нагадаємо, у Брунеї запровадять смертну кару за одностатевий секс, подружню зраду та зґвалтування. Порушників закидатимуть камінням. Нововведення наберуть чинність з 3 квітня.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 04 2019 17:09
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.