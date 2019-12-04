МЗС Брунею називає смертну кару за одностатеві відносини "превентивним заходом"
Міністерство закордонних справ країни направило до ООН у відповідь лист, у якому говориться, що "мета закону - навчати, стримувати і перевиховувати, а не карати", повідомляє ВВС.
Міністр Ерівана Юсофа написав, що криміналізація "подружньої зради і содомії є гарантією недоторканності сімейного походження і шлюбу окремих мусульман, особливо жінок".
Щодо забивання камінням та ампутації рук, Юсофа заявив, що для виконання покарання потрібні як мінімум два свідка "злочину", які володіють "високим моральним статусом і благочестям", що нібито робить неможливим застосування покарання, оскільки "таких людей у наш час практично не знайти".
Нагадаємо, у Брунеї запровадять смертну кару за одностатевий секс, подружню зраду та зґвалтування. Порушників закидатимуть камінням. Нововведення наберуть чинність з 3 квітня.
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