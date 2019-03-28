CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Брунеї запровадять смертну кару за одностатевий секс, подружню зраду та зґвалтування. Порушників закидатимуть камінням.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Брунеї запровадять смертну кару за одностатевий секс та подружні зради
Нововведення наберуть чинність з 3 квітня
Фото: з відкритих джерел
Зміни до кримінального кодексу країни передбачають також ампутацію кінцівок за крадіжки, в тому числі для дітей, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Amnesty International.
Нововведення наберуть чинність з 3 квітня.
Правозахисники закликають Бруней відмовитися від цих покарань та переглянути кримінальний кодекс відповідно до своїх зобов’язань у сфері дотримання прав людини.
Нагадаємо, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що обіцяє повернути смертну кару.
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