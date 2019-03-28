У Брунеї запровадять смертну кару за одностатевий секс та подружні зради

У Брунеї запровадять смертну кару за одностатевий секс, подружню зраду та зґвалтування. Порушників закидатимуть камінням.

Зміни до кримінального кодексу країни передбачають також ампутацію кінцівок за крадіжки, в тому числі для дітей, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Amnesty International.

Нововведення наберуть чинність з 3 квітня.

Правозахисники закликають Бруней відмовитися від цих покарань та переглянути кримінальний кодекс відповідно до своїх зобов’язань у сфері дотримання прав людини.

Нагадаємо, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що обіцяє повернути смертну кару.