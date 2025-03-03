Британія: варіантів припинення вогню в Україні є кілька

Одна з пропозицій від Франції це перемир'я на місяць.

Країни Європи мають кілька можливих пропозицій щодо припинення вогню в Україні, але жодна з них поки не погоджена.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Сьогодні, 3 березня, речник прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера заявив, що існує кілька варіантів щодо припинення вогню в Україні.

Їх розглядають європейські лідери після пропозиції Франції про місячне початкове перемир'я.

"Очевидно, є кілька варіантів на столі. Я просто не буду коментувати всі варіанти", - сказали в Лондоні.

Європейські держави на чолі із Британією і Францією розглядають свої варіанти мирної угоди, які включають Україну. Спроби Європи активізувалися після конфлікту минулого тижня між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

Раніше Стармер заявив, що Британія готова закрити небо над Україною заради мирної угоди.

Також Париж закликає до перемир'я на місяць.