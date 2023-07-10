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ПОЛІТИКА

Британська розвідка назвала причину високої смертності російських солдатів в Україні

10 липня 2023, 10:03
Британська розвідка назвала причину високої смертності російських солдатів в Україні
Фото: twitter.com/mikekomar
Висока смертність серед поранених в Україні російських військових зумовлена неналежною медичною допомогою.

росія зараз бореться з кризою бойового медичного забезпечення після того, як протягом 17 місяців повномасштабного вторгнення в Україну втрачала в середньому близько 400 осіб на день.

 Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"Приплив військових втрат, ймовірно, підірвав нормальне надання деяких російських цивільних медичних послуг, особливо в прикордонних регіонах поблизу України. Цілком ймовірно, що багато спеціалізованих військових госпіталів зарезервовані для офіцерських поранених", – кажуть експерти.

Зокрема вони аналізують заяву керівника підрозділу бойової медицини компанії "Калашников", згідно з якою  росіяни могли б запобігти до 50% бойових втрат за умови надання належної першої медичної допомоги.

"Дуже повільна евакуація поранених у поєднанні з неналежним використанням грубого російського бойового джгута, що перебуває на озброєнні, є основною причиною смертей і ампутацій, яким можна було б запобігти", – вважають британські аналітики.

Раніше повідомлялось, що в рф готують наркозалежних та хворих на гепатит контрактників.

військові рфбританська розвідкавтрати рф

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