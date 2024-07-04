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ПОЛІТИКА

Британська розвідка: росія краде українські корисні копалини через Керченський міст

04 липня 2024, 14:21
Британська розвідка: росія краде українські корисні копалини через Керченський міст
Стоп росія
Влада України вже давно повідомляє про крадіжку росією ресурсів.

москва використовує Керченський міст для вивезення крадених корисних копалин із окупованих територій.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Х (Twitter).

Як зазначається у зведенні, влада України вже давно повідомляє про крадіжку росією ресурсів. В Україні є поклади залізняку, вугілля, титану, урану, марганцю, золота та літію. Це ресурси, які майже напевно затребувані Росією, але є потенційними цілями, оскільки росія прагне зруйнувати економіку України, позбавляючи її доступу і руйнуючи інфраструктуру.

За даними британської розвідки, одна з причин, через яку росія прагне покращити транспортні мережі на окупованій частині України, полягає в тому, що вона хоче видобувати більше українських корисних копалин. російський окупаційний чиновник у Запорізькій області раніше заявляв, що продовження модернізації та будівництва автомобільних і залізничних транспортних зв'язків з росією покращить шляхи сполучення не тільки для військової логістики, а й для експорту зерна та корисних копалин.

"На південь від Дніпрорудного в Запорізькій області України росія продовжує видобуток корисних копалин, вивозячи залізницю залізницею. Потяги їдуть через Крим, Керченським мостом до росії. Ця діяльність не позбавлена ризику, оскільки поїзди повинні рухатися через райони, де, як відомо, діють українські партизани, які вже взяли на себе відповідальність за напади", - наголошують у Міноборони Британії.

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