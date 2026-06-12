Сирський анонсував запуск ринку рекрутингу іноземців
12 червня 2026, 18:32
t.me/osirskiy
Мета ініціативи – заповнити 30–50% посад у відповідних підрозділах іноземними рекрутами.
В Україні відкривають ринок рекрутингу іноземців для підсилення бойових підрозділів та збереження життів українських військових.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Наша мета – до 30–50% посад штурмовиків та піхотинців заповнити іноземцями", –наголосив головком.
Крім того, мають вирішити питання з бійцями, котрі перебувають найдовше в Силах оборони та провели найбільше часу на бойових.
"Для них до кінця року починаємо поступове звільнення зі служби. Це лише перший етап масштабної трансформації. Другий – комплексна трансформація процесу рекрутингу й мобілізації", – додав Сирський.
Він також додав, що головне завдання – зберегти життя військових на передовій та забезпечити сильні позиції України у війні.