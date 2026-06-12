Сирський анонсував запуск ринку рекрутингу іноземців

В Україні відкривають ринок рекрутингу іноземців для підсилення бойових підрозділів та збереження життів українських військових.

"Наша мета – до 30–50% посад штурмовиків та піхотинців заповнити іноземцями", –наголосив головком.

Крім того, мають вирішити питання з бійцями, котрі перебувають найдовше в Силах оборони та провели найбільше часу на бойових.

"Для них до кінця року починаємо поступове звільнення зі служби. Це лише перший етап масштабної трансформації. Другий – комплексна трансформація процесу рекрутингу й мобілізації", – додав Сирський.