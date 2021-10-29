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Bugatti із Chery за ціною Logan: в Україні продають репліку унікального концепт-кара

Авто створено на базі китайського седана
Житель Полтави за допомогою підручних засобів переробив седан Chery Elara випуску 2007 року на копію чотиридверного концепт-кара Bugatti C16 Galibier, представленого у 2010 році. І тепер машину виставлено на продаж.
Bugatti із Chery за ціною Logan: в Україні продають репліку унікального концепт-кара Репліка Bugatti C16 Calibier на базі Chery Elara (Фото: auto.ria.com)

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Авто.РІА.

Незвичайний автомобіль з'явився на одному з онлайн-майданчиків із продажу вживаних автомобілів. Попереду у седана Chery Elara встановлені оптика, бампер і решітка радіатора у вигляді фірмової "підкови" Bugatti.

Фото: РБК-Україна

Технічна начинка китайського автомобіля-донора залишилася без змін-дволітровий бензиновий мотор розвиває 129 кінських сил і працює в парі з механічною коробкою передач.

Оригінальний концепт Bugatti C16 Galibier

Фото: РБК-Україна

Власник автомобіля стверджує, що репліка Bugatti C16 Calibier побудована в єдиному екземплярі. Крім того, автомобіль з пробігом в 70 тисяч кілометрів, перед продажем пройшов повне техобслуговування.

Фото: РБК-Україна

Унікальний автомобіль оцінено у 5555 доларів США - навіть до ціноутворення власник машини підійшов із фантазією. У перерахунку це 146 708 гривень. За ці гроші в Україні можна купити десятирічний Renault Logan або Sandero.

Нагадаємо, що продажі Tesla ростуть, незважаючи на світовий дефіцит мікрочіпів

 

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29 10 2021 16:36
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