Bugatti із Chery за ціною Logan: в Україні продають репліку унікального концепт-кара
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Авто.РІА.
Незвичайний автомобіль з'явився на одному з онлайн-майданчиків із продажу вживаних автомобілів. Попереду у седана Chery Elara встановлені оптика, бампер і решітка радіатора у вигляді фірмової "підкови" Bugatti.
Фото: РБК-Україна
Технічна начинка китайського автомобіля-донора залишилася без змін-дволітровий бензиновий мотор розвиває 129 кінських сил і працює в парі з механічною коробкою передач.
Оригінальний концепт Bugatti C16 Galibier
Фото: РБК-Україна
Власник автомобіля стверджує, що репліка Bugatti C16 Calibier побудована в єдиному екземплярі. Крім того, автомобіль з пробігом в 70 тисяч кілометрів, перед продажем пройшов повне техобслуговування.
Фото: РБК-Україна
Унікальний автомобіль оцінено у 5555 доларів США - навіть до ціноутворення власник машини підійшов із фантазією. У перерахунку це 146 708 гривень. За ці гроші в Україні можна купити десятирічний Renault Logan або Sandero.
Нагадаємо, що продажі Tesla ростуть, незважаючи на світовий дефіцит мікрочіпів
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