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Бундесвер Україні: "Підтримуємо на всі 100 відсотків"

12 березня 2024, 19:31
Бундесвер Україні:
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Німецька армія навіть в умовах браку техніки і персоналу здатна разом з партнерами надійно захистити країну та НАТО.

Крім того, вона готова продовжувати допомагати Україні.

Про це написано в річному звіті, який сьогодні представила уповноважена Бундестагу в справах бундесверу Ева Хегль, повідомляє Укрінформ.

"Бундесвер має дефіцит танків і зенітних систем, боєприпасів та запчастин, санітарних матеріалів тощо. За останні 2 роки, протягом яких Німеччина надає підтримку Україні, необхідного армійського матеріалу стало ще менше", - заявила Хегль. 

Крім того, уповноважена Бундестагу сказала, що торік інструктори бундесверу підготували в Німеччині 10 тисяч українських солдатів і це велике навантаження.

Проте у німецьких військових є повне розуміння необхідності підтримувати Україну. 

"Всі наші солдати абсолютно чітко усвідомлюють необхідність підтримати Україну всім, чого вона потребує, і вони бачать це як свою місію, її підтримують на всі 100 відсотків", - запевнила Хегль.

За її словами, бундесвер змушений виконувати надто багато завдань, що створює для військових стресову ситуацію, та запропонувала скоротити навантаження.

Уповноважена вважає, що бундесвер старіє і скорочується і на кінець 2023 року службу в бундесвері проходило 181 514 осіб, що на понад півтори тисячі менше, ніж роком раніше. При цьому планується збільшення до 2031 року чисельності особового складу до 203 тисяч, що потребує значних інвестицій.

"Але попри всі виклики бундесвер у змозі забезпечити разом зі союзниками захист країни та Альянсу, це не викликає сумніву, але він потребує зміцнення боєздатності, більше персоналу, матеріалів та покращення інфраструктури", - додала Ева Хегль.

 

бундесверпідтримкаХегль

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