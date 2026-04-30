Офіцер США працюватиме в штабі Бундесверу

30 квітня 2026, 08:33
Офіцер США працюватиме в штабі Бундесверу
bmvg.de
Його залучать до планування військових операцій.

США інтегрують свого високопоставленого офіцера до командної структури німецької армії. Йдеться про призначення американського полковника до оперативного відділу Бундесверу, який відповідає за планування сухопутних місій.

Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела.

Очікується, що офіцер розпочне службу у жовтні. Його завданням стане участь у розробці військових операцій та посилення координації між арміями США і Німеччини. У Берліні вже погодили це рішення.

У німецькій армії наголошують, що йдеться про поглиблення співпраці, підвищення оперативної сумісності та зміцнення взаємодії в рамках НАТО. За словами військових, такий рівень інтеграції є безпрецедентним за останні десятиліття.

На цьому тлі політичні відносини між Вашингтоном і Берліном залишаються напруженими. Зокрема, фіксується публічний розкол між президентом США Дональдом Трампом і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Попри це, військове керівництво обох країн демонструє єдність. Командувач німецької армії генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг назвав інтеграцію американського офіцера свідченням "глибокої взаємної довіри".

Експерти вважають це рішення стратегічним кроком для посилення ролі США в європейській безпеці. За словами колишнього посадовця Міноборони Німеччини Ніко Ланге, присутність американського офіцера у штабі є особливо важливою на нинішньому етапі.

 
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
російський тіньовий флот знову возить крадене українське зерно до Сирії. Контрабанду відновили попри зміну влади в Дамаску – Türkiye Today
Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Українці підривають в росії усе, що тільки можна. А фронт залишається статичним – Том Купер і Дональд Гілл
