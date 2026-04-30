Офіцер США працюватиме в штабі Бундесверу

Його залучать до планування військових операцій.

США інтегрують свого високопоставленого офіцера до командної структури німецької армії. Йдеться про призначення американського полковника до оперативного відділу Бундесверу, який відповідає за планування сухопутних місій.

Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела.

Очікується, що офіцер розпочне службу у жовтні. Його завданням стане участь у розробці військових операцій та посилення координації між арміями США і Німеччини. У Берліні вже погодили це рішення.

У німецькій армії наголошують, що йдеться про поглиблення співпраці, підвищення оперативної сумісності та зміцнення взаємодії в рамках НАТО. За словами військових, такий рівень інтеграції є безпрецедентним за останні десятиліття.

На цьому тлі політичні відносини між Вашингтоном і Берліном залишаються напруженими. Зокрема, фіксується публічний розкол між президентом США Дональдом Трампом і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Попри це, військове керівництво обох країн демонструє єдність. Командувач німецької армії генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг назвав інтеграцію американського офіцера свідченням "глибокої взаємної довіри".

Експерти вважають це рішення стратегічним кроком для посилення ролі США в європейській безпеці. За словами колишнього посадовця Міноборони Німеччини Ніко Ланге, присутність американського офіцера у штабі є особливо важливою на нинішньому етапі.