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ПОЛІТИКА

Carlsberg заявляє, що москва вкрала його бізнес

31 жовтня 2023, 20:36
Carlsberg заявляє, що москва вкрала його бізнес
Копія найстарішого кавового магазину в Нівеллесе, Бельгія. Тільки цей магазин зроблений з 14 000 ящиків пива Carlsberg. Будівництво почалося в серпні 2007 року в спробі встановити новий світовий рекорд на найбільший будинок із пивних ящиків. Фото: Rex Features
У Carlsberg у росії було вісім пивоварних заводів і близько 8400 співробітників, а торік компанія отримала списання щодо "Балтики" 9,9 мільярда данських крон.

Компанія Carlsberg розірвала всі зв'язки зі своїм бізнесом у рф і відмовляється укладати угоду з російським урядом. Це дозволило б зробити конфіскацію активів компанії москвою законною.

Про це заявив генеральний директор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен, повідомляє CNN.

Данська компанія з минулого року намагалася продати свою дочірню компанію "Балтика" в росії, слідуючи по стопах багатьох інших західних компаній, які пішли з країни після вторгнення рф в Україну.

Однак після того, як у червні Carlsberg оголосила, що знайшла покупця на бізнес, російський диктатор владімір путін розпорядився наступного місяця тимчасово заарештувати частку Carlsberg у місцевій пивоварні.

"Немає жодного способу обійти той факт, що вони вкрали наш бізнес у росії, і ми не збираємося допомагати їм зробити це законним", - заявив Джейкоб Ааруп-Андерсен.

У Carlsberg у росії було вісім пивоварних заводів і близько 8400 співробітників, а торік компанія отримала списання щодо "Балтики" 9,9 мільярда данських крон (1,41 мільярда доларів). Раніше Carlsberg вжила заходів у відповідь, розірвавши ліцензійні угоди для своїх брендів у росії, які давали змогу "Балтиці" виробляти, продавати і продавати всю продукцію Carlsberg у країні.

Після початку війни в Україні з рф пішли Lindt, Dr. Oetker, Coca-Cola, Dolmio, Rich, Valio. Частково залишилися Danone та PepsiCo та Mars. Останні два бренди, Національне агентство із запобігання корупції, внесло до списку міжнародних спонсорів війни.

Carlsbergрф тероризмбізнес

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