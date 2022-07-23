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Чемпіонат світу-2022 з легкої атлетики: Сідні Маклафлін встановила рекорд світу

Українська атлетка Анна Рижикова посіла восьме місце
В американському Юджині (штат Орегон) триває чемпіонат світу з легкої атлетики.
Чемпіонат світу-2022 з легкої атлетики: Сідні Маклафлін встановила рекорд світу Ганна Князева. Фото: noc.org.ua

У фінальному забігу на 400 метрів із бар'єрами перемогла американка Сідні Маклафлін, яка встановила світовий рекорд - 50,68 секунди

Срібною призеркою стала Фемке Бол з Нідерландів (52,27), "бронза" дісталася американці Далайлі Мухаммад (53,13).

Українка Анна Рижикова у фіналі фінішувала на 8-му місці (54,93).

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23 07 2022 10:11
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