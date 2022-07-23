СПОРТ НОВИНИВ американському Юджині (штат Орегон) триває чемпіонат світу з легкої атлетики.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чемпіонат світу-2022 з легкої атлетики: Сідні Маклафлін встановила рекорд світу
Українська атлетка Анна Рижикова посіла восьме місце
Ганна Князева. Фото: noc.org.ua
У фінальному забігу на 400 метрів із бар'єрами перемогла американка Сідні Маклафлін, яка встановила світовий рекорд - 50,68 секунди
Срібною призеркою стала Фемке Бол з Нідерландів (52,27), "бронза" дісталася американці Далайлі Мухаммад (53,13).
Українка Анна Рижикова у фіналі фінішувала на 8-му місці (54,93).
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