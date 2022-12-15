Українка Ірина Деха виграла чемпіонат світу з важкої атлетики

Збірна України завоювала ще дві медалі на чемпіонаті світу-2022 з важкої атлетики, що триває у столиці Колумбії Боґоті. Дві малі нагороди – "золото" та "срібло" – принесли Ірина Деха та Аліна Марущак, які змагалися в категорії до 81 кг.

Про це повідомляє IWF.

У ривку Ірина Деха перемогла із результатом 122 кг, а Аліна Марущак стала срібною медалісткою (119 кг). У двоборстві українки зупинилися на підступах до п'єдесталу. Деха взяла 138 кг та завершила змагання четвертою. Марущак підняла 137 та посіла шосте місце.

Тепер у збірної України три медалі, раніше "малу" бронзу у ривку виборола Каміла Конотоп (59 кг).

Деха є триразовою чемпіонкою Європи, а також переможницею Універсіади. Марущак одного разу перемагала на чемпіонаті світу, ставала чемпіонкою Європи та здобувала срібло континентальної першості.

Турнір у Колумбії триватиме до 17 грудня.

Раніше повідомлялось, що Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу з важкої атлетики.