Українка Ірина Деха виграла чемпіонат світу з важкої атлетики
Про це повідомляє IWF.
У ривку Ірина Деха перемогла із результатом 122 кг, а Аліна Марущак стала срібною медалісткою (119 кг). У двоборстві українки зупинилися на підступах до п'єдесталу. Деха взяла 138 кг та завершила змагання четвертою. Марущак підняла 137 та посіла шосте місце.
Тепер у збірної України три медалі, раніше "малу" бронзу у ривку виборола Каміла Конотоп (59 кг).
Деха є триразовою чемпіонкою Європи, а також переможницею Універсіади. Марущак одного разу перемагала на чемпіонаті світу, ставала чемпіонкою Європи та здобувала срібло континентальної першості.
Турнір у Колумбії триватиме до 17 грудня.
Раніше повідомлялось, що Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу з важкої атлетики.